Хотіла продати телефон і лишилася без грошей: українку обдурили майже на 50 тисяч гривень

Перейшла за посиланням і втратила гроші

Останнім часом у мережі активізувалися інтернет-шахраї, які виманюють гроші з банківських карток українців. Так, в Івано-Франківській області мешканка Галицької територіальної громади потрапила до шахрайської пастки.

Відомо, що вона намагалася продати мобільний телефон на інтернет-платформі. Подробиці розповіли у поліції Івано-Франківської області.

Невідомий, зацікавився пропозицією придбання мобільного телефону, після чого надіслав жінці фішингове повідомлення з посиланням. Однак це виявилося шахрайською пасткою. Потерпіла перейшла за посиланням і ввела дані своєї банківської картки. В результаті отримала сповіщення про зняття коштів. Сума, яку зняли шахраї, становить 46 тисяч гривень.

Щоб не потрапити на гачок до аферистів, поліція закликає українців під час інтернет-покупок чи продажу не дотримуватися вказівок невідомих осіб. Адже шахраї після отримання коштів своїх жертв припиняють виходити на зв’язок.

У поліції також розповіли алгоритм дій як не потрапити до шахрайської пастки:

ні за яких умов не переходьте за сумнівними посиланнями, отриманими від третіх осіб;

всі операції зі здійснення угоди та проведення оплати виконуйте виключно на сайті, на якому продавець розмістив оголошення про продаж;

у жодному разі не вводьте дані банківських карток та паролі, які можуть використовуватися для підтвердження платежів;

якщо підозрюєте, що з вами спілкується шахрай — завершуйте розмову.

Зазначимо, раніше "Телеграф" писав про те, про нову фінансову піраміду в мережі. Що потрібно знати, щоб не потрапити на гачок до аферистів – читайте у нашому матеріалі.