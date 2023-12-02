"Легкий заробіток в інтернеті": в Україні активізувалися шахраї, що потрібно знати, щоб не потрапити на гачок

Жертвою шахраїв може стати кожен

Українцям у месенджери розсилають повідомлення від шахраїв. Користувачам пропонують роботу на неповну зайнятість.

Про це в Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, сотні тисяч таких повідомлень щодня одержують тисячі людей по всій країні.

"Це обман і наприкінці цього листування ви втратите гроші. Відразу чи за тиждень. Вам будуть давати якісь тупі завдання (лайкати застосунки, писати відгуки, коментарі тощо) ви отримаєте трохи грошей (зовсім небагато), щоб ви подумали, що все чесно. Дадуть трохи і наприкінці попросять за свої гроші купити щось дороге та пропадуть", – зазначив він.

Гороховський підкреслив, що цю схему у зверненнях у підтримку Monobank закодовано як "заробіток в інтернеті". За його словами, лише за зверненнями на підтримку за підсумками листопада близько 3000 клієнтів втратили 65 мільйонів гривень.

"І це тільки у нас, хоча нам вдається виявляти та запобігати понад 70% таких спроб, але це непросто. Будь ласка, будьте хоч трохи обережні та розумні! Бережіть себе", — написав він.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України повідомляла, що шахраї пишуть українцям у месенджери та пропонують заробіток за нескладні завдання (ставити лайки товарам або відео).