Предлагают легкий заработок: в Telegram и WhatsApp активизировались мошенники, что нужно знать

Из-за них украинцы уже потеряли сотни тысяч гривен

Українцям у месенджери WhatsApp та Telegram все частіше розсилають повідомлення від шахраїв. Користувачам пропонують роботу на неповну зайнятість.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. Зазначається, що українцям пишуть у месенджери та пропонують заробіток за нескладні завдання (ставити лайки товарам або відео).

У поліції підкреслили, що спочатку шахраї дійсно виплачують невеликі суми. Проте згодом додають до робочої групи, де ставлять завдання викуповувати товари або бронювати готелі. А після оплати бронювання або товару, шахраї зникають.

Правоохоронці зазначають, що такі пропозиції заробітку містять помилки, помітне використання Google-перекладача. У "робочих групах" теж немає можливості поспілкуватися з живою людиною.

Поліція також дала українцям декілька порад, як уберегтись від шахраїв:

не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків;

перевірте "роботодавців" через пошукові запити в інтернеті;

не перераховуйте гроші на невідомі рахунки;

зверніться в поліцію.

За даними правоохоронців, тільки за минулі вихідні, 18-19 листопада, через цю шахрайську схему втратили 700 тисяч гривень мешканці Тернопільської області та 500 тисяч гривень – жителі Волинської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 листопада в офісі благодійного фонду "Врятуй рідну країну", представники якого напередодні влаштували біля метро розбірки з активістами, пройшла низка обшуків. Благодійників підозрюють у шахрайстві та привласненні донатів, які вони збирали, нібито, для потреб ЗСУ.