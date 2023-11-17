"Форму можуть носити всі": у Києві скандал між псевдо-волонтерами та ветераном, підключилася поліція

На місці події працювали поліцейські

Відомий київський активіст та ветеран війни Олег Симороз разом із однодумцями прийшов до пункту збору грошей на потреби ЗСУ, який в Оболонському районі столиці розгорнули представники БФ "Врятуй рідну країну". У ході спілкування між активістами та псевдо-волонтерами виник конфлікт, а на місце події прибули "тітушки" та поліцейські.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Олег Симороз, який був вражений хамською та агресивною поведінкою представників благодійного фонду. Він наголосив, що БФ "Врятуй рідну країну" — це шахраї, які обманюють довірливих громадян і проводять фейкові збори на потреби української армії.

Так, на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" на Оболоні представники благодійного фонду розгорнули пункт збору готівки для допомоги ЗСУ. Збір проводять молоді хлопці, які одягнені у мультикам – універсальний камуфляжний малюнок.

Під час спілкування з псевдо-волонтерами виявилося, що вони не проходили службу в армії та збирають пожертвування "за ставку". Їм виплачує заробітну плату благодійний фонд саме з тих грошей, які люди донатять на допомогу армії.

Таким чином виходить, що готівка, зібрана на вулицях Києва, безконтрольно стікається до БФ і за грошима не ведеться жодного бухгалтерського обліку.

"По розмові з ними ми дізналися, що вони НЕ СЛУЖИЛИ і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то облікоувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на карман, ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців клянчити , бо бізнес має працювати. Схема тупа як двері", — повідомив Олег Симороз.

Спілкування активістів та псевдо-волонтерів у якийсь момент переросло у словесну перпалку та "збирачі" донатів покликали на допомогу "тітушок" і "рішал". Також на місце події було викликано правоохоронців.

Варто зазначити, що міцні хлопці, які приїхали "захищати" представників благодійного фонду, поводилися дуже зухвало і агресивно — вони глузували з Олега Симороза — ветерана війни, який підірвався на ворожій міні і втратив обидві ноги. Крім цього, "тітушки" відтісняли активістів від автомобіля та не давали їм виїхати.

"Так, це тупе бидло, котре насміхалося з мого поранення та служби, розповідали мені, що форму можуть носити всі, а не тільки військові. Далі включається стадний інстинкт. Тітушня розуміє, що їх втричі більше і вони сильніші за дівчат, які були зі мною. Ну і далі максимальне мразотство, мені немає сенсу навіть це коментувати. Чи здивований я? Ні. Образило? А ви ображаєтесь на підколи ворога? Ну то отож", — зазначив Симороз.

Повідомляється, що на місце конфлікту приїхав від благодійного фонду Карєн Мелькумов, який почав загрожувати ветерану війни і хамити йому. За словами активіста, цей чоловік вів бізнес в окупованому Криму. Також приїхав і Микола Осаула, директор фонду "Врятуй рідну країну".

"Один з них такий собі Карєн Мелькумов, він вирішив навіть мені погрожувати. Дуже цікавий персонаж, вів бізнес в окупованому Криму. Вів діяльність, яка буде дуже цікава СБУ, але про це згодом.

Далі приїхали працівники Оболонського районного управління поліції міста Києва. Вони робили все, але не намагалися встановити шахраїв. Далі приїхав рішала, наш старий добрий "Дядя Вітя", потім підтягнувся його родич Коля Осаула, який окрім мурчання є ще директором цього фонду", — написав у соцмережі Сімороз.

На конфлікт відреагували правоохоронці, які затримали п’ятьох представників фонду. Їхня діяльність була кваліфікована як "Шахрайство". Наразі проводиться перевірка законності діяльності благодійного фонду.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що шахраї від імені загиблого на війні журналіста попросили допомоги у його нареченої. Шахраї в Україні не лише пропонують гроші за здачу позицій ЗСУ, а й знущаються з вдів. Жертвою таких зловмисників стала українська журналіст та молодший лейтенант 47-й ОМБр ЗСУ Анастасія Блищик.