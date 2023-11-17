"Форму могут носить все": в Киеве скандал между псевдо-волонтерами и ветераном, подключилась полиция

На месте происшествия работали полицейские

Известный киевский активист и ветеран войны Олег Симороз вместе с единомышленниками пришел к пункту сбора денег на нужды ВСУ, который в Оболонском районе столицы проводят представители БФ "Спаси родную страну". В ходе общения между активистами и псевдо-волонтерами возник конфликт, а на место происшествия прибыли "титушки" и полицейские.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Олег Симороз, который был поражен хамским и агрессивным поведением представителей благотворительного фонда. Он подчеркнул, что БФ "Спаси родную страну" — это мошенники, которые обманывают доверчивых граждан и проводят фейковые сборы на нужды украинской армии.

Так, на выходе со станции метро "Героев Днепра", что на Оболони, представители благотворительного фонда развернули пункт сбора наличных денег для помощи ВСУ. Сбор проводят молодые парни, которые одеты в мультикам — универсальный камуфляжный рисунок.

В ходе общения с псевдо-волонтерами оказалось, что они не проходили службу в армии и собирают пожертвования "за ставку". Им выплачивает зарплату благотворительный фонд именно с тех денег, которые люди донатят на помощь армии.

Таким образом получается, что наличные деньги, собранные на улицах Киева, бесконтрольно стекаются в БФ и за ними не ведется никакого бухгалтерского учета.

"По разговору с ними мы узнали, что они НЕ СЛУЖИЛИ и соответственно они не имеют никакого морального права надевать мультики. Далее мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд из денег, которые люди донатят на ВСУ. Ну и учитывая, что это наличные, то учесть их невозможно, именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных. Далее часть денег на карман, ну и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят клянчить, потому что бизнес должен работать. Схема тупая как дверь", — сообщил Олег Симороз.

Общение активистов и псевдо-волонтеров в какой-то момент переросло в словестную перпалку и "сборщики" донатов позвали на подмогу "титушек" и "решал". Также на место происшествия были вызваны правоохранители.

Стоит отметить, что крепкие парни, которые приехали "защищать" представителей благотворительного фонда вели себя очень дерзко и агрессивно — они насмехались над Олегом Симорозом — ветераном войны, который подорвался на вражеской мине и потерял обе ноги. Кроме этого, "титушки" оттесняли активистов от автомобиля и не давали им уехать.

"Да, это тупое быдло, которое насмехалось над моим ранением и службой, рассказывали мне, что форму могут носить все, а не только военные. Далее включается стадный инстинкт. Титушня понимает, что их втрое больше и они сильнее девушек, которые были со мной. Ну и дальше максимальное мразотство, мне нет смысла даже это комментировать. Удивлен ли я? Нет. Обиделся? А вы обижаетесь на подколы врага? Ну так вот", — отметил Олег Симороз.

Сообщается, что на место конфликта приехал от благотворительного фонда некий Карен Мелькумов, который начал угрожать ветерану войны и хамить ему. По словам активиста, данный мужчина вел бизнес в оккупированном Крыму. Также приехал и Николай Осаула, директор фонда "Спаси родную страну".

"Один из них некий Карен Мелькумов, он решил даже мне угрожать. Очень интересный персонаж, вел бизнес в оккупированном Крыму. Вел деятельность, которая будет очень интересна СБУ, но об этом позже. Далее приехал решала, наш старый добрый "Дядя Витя", потом подтянулся его родственник Коля Осаула, который кроме мурчания является еще директором этого фонда", — написал в соцсети Симороз.

На конфликт отреагировали правоохранители, которые задержали пятерых представителей фонда. Их деятельность была квалифицирована как "Мошенничество". На данный момент проводится проверка законности деятельности благотворительного фонда.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках начатого уголовного производства следователи проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

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