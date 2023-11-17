Псевдо-волонтери збирали гроші "на ЗСУ": скандал у Києві отримав продовження

Правоохоронці перевіряють законність діяльності благодійного фонду

У п’ятницю, 17 листопада, в офісі благодійного фонду "Врятуй рідну країну", представники якого напередодні влаштували біля метро розбірки з активістами, пройшла низка обшуків. Благодійників підозрюють у шахрайстві та привласненні донатів, які вони збирали, нібито, для потреб ЗСУ.

Про це повідомили у прес-службі Київсько міської прокуратури. Псевдо-волонтери не змогли надати звіти про збори і лише розповідали про свою діяльність у соцмережах.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливих шахрайських дій з боку благодійного фонду проводяться санкціоновані обшуки. Волонтерів, які у мультикамі (камуфляжі) збирали гроші, нібито на потреби української армії підозрюють у нецільовому використанні зібраних коштів.

Окрім цього правоохоронці перевіряють легальність та законність діяльності благодійного фонду, а також правомірність збору її представниками готівки та шляхи їх обліку.

На даний момент ведеться допит осіб, які безпосередньо мають відношення до діяльності БФ. Слідчі мають намір вилучити всю документацію та з’ясувати, куди саме витрачалися зібрані на вулицях Києва кошти.

Досудове розслідування по цій справі триває.

Фото з місця конфлікту

Нагадаємо, що напередодні відомий київський активіст та ветеран війни Олег Симороз разом із однодумцями прийшов до пункту збору грошей на потреби ЗСУ, який в Оболонському районі столиці проводили представники БФ "Врятуй рідну країну".

Під час спілкування з псевдо-волонтерами виявилося, що вони не проходили службу в армії та збирають пожертвування "за ставку". Їм виплачує заробітну плату благодійний фонд саме з тих грошей, які люди донатять на допомогу армії. Крім цього, звіти про збори волонтерам ніхто так і не зміг надати.

У ході спілкування між активістами та псевдо-волонтерами виник конфлікт, а на місце події прибули "тітушки" та поліцейські.

Правоохоронці затримали п’ятьох представників фонду. Їхня діяльність була кваліфікована як "Шахрайство". Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі почали перевіряти всіх представників фонду, а також документацію установи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що шахраї взялися за "соцвиплати під час війни": у МВС розповіли про нове "розлучення" в Україні. Правоохоронці пояснили порядок дій під час контакту із шахраями.

В Україні на тлі бойових дій зростає кількість людей, які потребують отримання соціальної допомоги, а разом з ними і кількість шахраїв, які бажають нажитися на чужій біді.