Псевдо-волонтеры собирали деньги "на ВСУ": скандал в Киеве получил продолжение

Правоохранители проверяют законность деятельности благотворительного фонда

В пятницу, 17 ноября, в офисе благотворительного фонда "Спаси родную страну", представители которого накануне устроили возле метро разборки с активистами, прошел ряд обысков. Благотворителей подозревают в мошенничестве и присваивании донатов, которые они собирали, якобы, для нужд ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевско городской прокуратуры. Псевдо-волонтеры не смогли предоставить отчеты о сборах и лишь рассказывали о своей деятельности в соцсетях.

В рамках расследования криминального производства по факту возможных мошеннических действий со стороны благотворительного фонда проводятся санкционированные обыски. Волонтеров, которые в мультикаме (камуфляже) собирали деньги, якобы, на нужды украинской армии подозревают в нецелевом использовании собранных средств.

Кроме этого правоохранители проверяют легальность и законность деятельности благотворительного фонда, а также правомерность сбора ее представителями наличных средств и правильность их учета.

На данный момент ведется допрос лиц непосредственно имеющих отношение к деятельности БФ. Следователи намерены изъять всю документацию и выяснить куда именно тратились собранные на улицах Киева средства.

Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Фото с места конфликта

Напомним, что накануне известный киевский активист и ветеран войны Олег Симороз вместе с единомышленниками пришел к пункту сбора денег на нужды ВСУ, который в Оболонском районе столицы проводили представители БФ "Спаси родную страну".

В ходе общения с псевдо-волонтерами оказалось, что они не проходили службу в армии и собирают пожертвования "за ставку". Им выплачивает зарплату благотворительный фонд именно с тех денег, которые люди донатят на помощь армии. Кроме этого отчеты о сборах волонтерам никто так и не смог предоставить.

В ходе общения между активистами и псевдо-волонтерами возник конфликт, а на место происшествия прибыли "титушки" и полицейские.

На произошедшее оперативно отреагировали правоохранители, которые задержали пятерых представителей фонда. Их деятельность была квалифицирована как "Мошенничество". Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках начатого уголовного производства следователи начали проверять всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что мошенники взялись за "соцвыплаты во время войны": в МВД рассказали о новом "разводе" в Украине. Правоохранители объяснили порядок действий при контакте с мошенниками.

В Украине на фоне продолжающихся боевых действий растет количество людей, нуждающихся в получении социальной помощи, а вместе с ними и количество мошенников, желающих нажиться на чужой беде.