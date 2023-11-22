Предлагают легкий заработок: в Telegram и WhatsApp активизировались мошенники, что нужно знать

Из-за них украинцы уже потеряли сотни тысяч гривен

Украинцам в мессенджеры WhatsApp и Telegram все чаще рассылают сообщения от мошенников. Пользователям предлагают работу на неполную занятость.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что украинцам пишут в мессенджеры и предлагают заработок за несложные задачи (ставить лайки товарам или видео).

В полиции подчеркнули, что сначала мошенники действительно выплачивают небольшие суммы. Однако впоследствии добавляют в рабочую группу, где ставят задачу выкупать товары или бронировать гостиницы. А после оплаты бронирования или товара, мошенники исчезают.

Правоохранители отмечают, что такие предложения заработка содержат ошибки, заметно использование Google-переводчика. В "рабочих группах" тоже нет возможности пообщаться с живым человеком.

Полиция также дала украинцам несколько советов, как уберечься от мошенников:

не доверяйте обещаниям заоблачных доходов;

проверьте "работодателей" через поисковые запросы в интернете;

не перечисляйте деньги на неизвестные счета;

обратитесь в полицию.

По данным правоохранителей, только за минувшие выходные, 18-19 ноября, из-за этой мошеннической схемы потеряли 700 тысяч гривен жители Тернопольской области и 500 тысяч гривен — жители Волынской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 ноября в офисе благотворительного фонда "Спаси родную страну", представители которого накануне устроили у метро разборки с активистами, прошел ряд обысков. Благотворителей подозревают в мошенничестве и присвоении донатов, которые они собирали якобы для нужд ВСУ.