"Легкий заработок в интернете": в Украине активизировались мошенники, что нужно знать, чтобы не попасть на крючок

Жертвой мошенников может стать каждый

Украинцам в мессенджеры рассылают сообщения от мошенников. Пользователям предлагают работу на неполную занятость.

Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, сотни тысяч таких сообщений ежедневно получают тысячи людей по всей стране.

"Это обман и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю. Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т.д.) вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут", — отметил он.

Гороховский подчеркнул, что эта схема в обращениях в поддержку Monobank закодирована как "заработок в интернете". По его словам, только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен.

"И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток, но это непросто. Пожалуйста, будьте хоть немного осторожны и умны! Берегите себя", — написал он.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины сообщала, что мошенники пишут украинцам в мессенджеры и предлагают заработок за несложные задания.