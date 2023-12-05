Клиенты Монобанка потеряли 65 миллионов за месяц. Как распознать новую финансовую пирамиду в сети

В Интернет-пирамиде можно потерять сотни тысяч гривен

В украинском сегменте сети процветает новая схема финансового мошенничества с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и Viber. Клиенты только одного из украинских банков уже потеряли за ноябрь десятки миллионов гривен.

Об этом в своем расследовании пишут Texty.org.ua, рассказывая историю одной украинки, которая отдала мошенникам 250 тысяч гривен. А начиналось все довольно невинно.

Потерять 250 тысяч гривен на работе — легко

Так, девушка Ольга (имя изменено), согласилась на заработок в интернете, откликнушись на предложение в личных сообщениях в WhatsApp. Работа была несложной – лайкать видео в соцсетях. Затем условия усложнились – надо было вносить некую сумму, после чего она возвращалась с прибылью.

Доверие внушал тот факт, что Ольга была одним из якобы 170 участников рабочего чата, что внушало доверие. Внося небольшие суммы в несколько сотен гривен, девушка получала их обратно с прибылью примерно в 30%.

Затем суммы выросли, сперва до 5, а потом и 20 тысяч гривен. Тут уже Ольга засомневалась и написала одному из участников чата, но она не знала, что право ответа в личных сообщениях имели только мошенники. Естественно, ее успокоили что средства будут возвращены.

В итоге Ольге стали предлагать для "вложения" все более крупные суммы, однако не возвращали их, а успокаивали в личных сообщениях якобы других работников чата, что "так бывает", или случилась "техническая ошибка". При этом доверие Ольги подкреплялось тем фактом, что на "сайте компании" был ее профиль, где указывались внесенные ею деньги, то есть деньги никуда не исчезали, но чтобы их вернуть – предлагалось вносить все новые суммы.

Ольга влезла в долги, взяла кредит в банке, но в конце концов ее профиль с сайта исчез вместе с деньгами, а участница чата, с которой она общалась в личных сообщениях, заявила, что Ольга – глупая и все они тут повязаны. Всего же таким образом девушка отдала мошенникам 250 тысяч гривен.

Иногда схема может меняться и деньги мошенникам якобы "не доходят", на деле же платеж прошел, но мошенники просят повторить перечисление, чтобы выманить больше денег. Или предлагают "купить криптовалюту" на сайте мошенников, а по факту – отдать им эти деньги. Конкретных вариантов может быть много.

Но в целом данное мошенничество очень похоже на столь известную в 1990-х годах финансовую пирамиду МММ, аферу "Элита-центр" в Киеве середины 2000-х, которая просто перекочевала в Интернет.

Вас интересует заработок в интернете? Как с первых минут распознать мошенника

В "Телеграф" обратился 50-летний читатель по имени Игорь, попросивший не указывать его фамилию, которому также предлагали легкий заработок в Telegram по той же схеме, которые описывают в СМИ. Он признался, что его удивила "осведомленность" представителя колл-центра о его якобы затруднительном финансовом положении. Поэтому он решил подыграть "разводящим" его на деньги и назвался вымышленным именем, изменив пол и возраст.

Игорь представился Викторией

"Меня передали по эстафете другому оператору или куратору, — говорит Игорь. — И тот взял с места в карьер. С ходу начал сыпать посулами огромных сиюминутных заработков, почти не требующих никаких вложений времени и труда".

Новый менеджер объясняет задачу

Даже попытка отказаться от заманчивого предложения не возымела действия. Объяснения, что нет возможности постоянно сидеть за компьютером, не произвели на вербовщика должного впечатления.

Вас пытаются уговорить всеми способами

"Нет компьютера — работай с телефона. Телефон старый — пиши СМСки или телеграфируй, — делится впечатлениями неудавшийся миллионер. — И если активность оператора уже напрягала, то неизвестные коды стран забавляли. Однако я решил больше не отвечать на переписку и просто забанил эти номера телефонов".

Для большего доверия менеджер даже прислал свое фото

Несколько недель вербовщики его не беспокоили, после чего уже в WhatsApp начались атаки с азиатских и африканских номеров телефона. Мошенники действовали якобы от имени известных в Украине и мире фирм, но тоже были заблокированы.

Звали работать даже в Амазон

Так, якобы "торговый центр Rozetka" писал свои сообщения с номера +92, что является международным телефонным кодом Пакистана.

Работать в ТЦ уговаривают из Пакистана

А некая Екатерина из мифической Creative Niche, готовая платить за лайки пяти видео 150 гривен, писала с номера с международным кодом Мадагаскара (+261).

Есть телефоны и из Мадагаскара

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский признался, что 3000 клиентов банковского учреждения только за ноябрь таким образом лишились 65 миллионов гривен.

Делают все чтобы втянуть в свои сети

Заметим, что "Телеграф" ранее описывал Топ-11 схем действий мошенников в интернете. Далеко не всегда у вас попытаются выманить именно деньги, иногда это будут персональные данные, или работа за меньшую зарплату чем договаривались прежде, но в любом случае вас обманут.