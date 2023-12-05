Клієнти Монобанку втратили 65 мільйонів на місяць. Як розпізнати нову фінансову піраміду в мережі

В Інтернет-піраміді можна втратити сотні тисяч гривень

В українському сегменті мережі процвітає нова схема фінансового шахрайства за допомогою месенджерів WhatsApp, Telegram та Viber. Клієнти лише одного з українських банків уже втратили за листопад десятки мільйонів гривень.

Про це у своєму розслідуванні пишуть Texty.org.ua, розповідаючи історію однієї українки, яка віддала шахраям 250 тисяч гривень. А починалося все досить безневинно.

Втратити 250 тисяч гривень на роботі легко

Так, дівчина Ольга (ім’я змінено), погодилася на заробіток в інтернеті, відгукнувшись на пропозицію в особистих повідомленнях у WhatsApp. Робота була нескладною – лайкати відео у соцмережах. Потім умови ускладнилися — треба було вносити якусь суму, після чого вона поверталася із прибутком.

Довіру вселяв той факт, що Ольга була одним із нібито 170 учасників робочого чату, що вселяло довіру. Вносячи невеликі суми у кілька сотень гривень, дівчина отримувала їх назад із прибутком приблизно 30%.

Потім суми зросли спочатку до 5, а потім і 20 тисяч гривень. Тут Ольга засумнівалася і написала одному з учасників чату, але вона не знала, що право відповіді в особистих повідомленнях мали тільки шахраї. Звичайно, її заспокоїли, що кошти будуть повернуті.

У результаті Ользі стали пропонувати для "вкладення" дедалі більші суми, проте не повертали їх, а заспокоювали в особистих повідомленнях нібито інших працівників чату, що "так буває", або трапилася "технічна помилка". При цьому довіра Ольги підкріплювалася тим фактом, що на сайті компанії був її профіль, де вказувалися внесені нею гроші, тобто гроші нікуди не зникали, але щоб їх повернути — пропонувалося вносити все нові суми.

Ольга влізла в борги, взяла кредит у банку, але зрештою її профіль із сайту зник разом із грошима, а учасниця чату, з якою вона спілкувалася в особистих повідомленнях, заявила, що Ольга – дурна і всі вони тут пов’язані. Загалом у такий спосіб дівчина віддала шахраям 250 тисяч гривень.

Іноді схема може змінюватись і гроші шахраям нібито "не доходять", насправді ж платіж пройшов, але шахраї просять повторити перерахування, щоб виманити більше грошей. Або пропонують "купити криптовалюту" на сайті шахраїв, а за фактом віддати їм ці гроші. Конкретних варіантів може бути багато.

Але загалом це шахрайство дуже схоже на таку відому в 1990-х роках фінансову піраміду МММ, аферу "Еліта-центр" у Києві середини 2000-х, яка просто перекочувала в Інтернет.

Вас цікавить заробіток в інтернеті? Як з перших хвилин розпізнати шахрая

До "Телеграфа" звернувся 50-річний читач на ім’я Ігор, який попросив не вказувати його прізвище, якому також пропонували легкий заробіток у Telegram за тією ж схемою, що їх описують у ЗМІ. Він зізнався, що його здивувала "обізнаність" представника кол-центру про його нібито скрутне фінансове становище. Тому він вирішив підіграти і назвався вигаданим ім’ям, змінивши стать і вік.

Ігор представився Вікторією

"Мене передали по естафеті іншому оператору або куратору, — каже Ігор. — І той узяв з місця в кар’єр. З ходу почав сипати обіцянками величезних миттєвих заробітків, що майже не вимагають жодних вкладень часу та праці".

Новий менеджер пояснює завдання

Навіть спроба відмовитися від привабливої пропозиції не мала дії. Пояснення, що немає можливості постійно сидіти за комп’ютером, не справили на вербувальника належне враження.

Вас намагаються вмовити всіма способами

"Немає комп’ютера — працюй з телефону. Телефон старий — пиши СМСки чи телеграфуй, — ділиться враженнями невдалий мільйонер. — І якщо активність оператора вже напружувала, то невідомі коди країн бавили. Однак я вирішив більше не відповідати на листування і просто забанив ці номери телефонів ".

Для більшої довіри менеджер навіть надіслав своє фото

Декілька тижнів вербувальники його не турбували, після чого вже в WhatsApp почалися атаки з азіатських та африканських номерів телефону. Шахраї діяли нібито від імені відомих в Україні та світі фірм, але також були заблоковані.

Звали працювати навіть в Амазон

Так, нібито "торгівельний центр Rozetka" писав свої повідомлення з номера +92, що є міжнародним телефонним кодом Пакистану.

Працювати в ТЦ вмовляють із Пакистану

А якась Катерина з міфічної Creative Niche, яка готова платити за лайки п’яти відео 150 гривень, писала з номера з міжнародним кодом Мадагаскару (+261).

Є телефони і з Мадагаскару

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський зізнався, що 3000 клієнтів банківської установи лише за листопад таким чином втратили 65 мільйонів гривень.

Роблять все, щоб втягнути у свої мережі

Зауважимо, що "Телеграф" раніше описував Топ-11 схем дій шахраїв в інтернеті. Далеко не завжди у вас спробують виманити саме гроші, іноді це будуть персональні дані, або робота за меншу зарплату, ніж домовлялися раніше, але в будь-якому випадку вас обдурять.