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Небезпечна СМС: поліція попередила українців про нову шахрайську схему

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Шахраї отримують доступ до рахунків українців через фішингові посилання
Шахраї отримують доступ до рахунків українців через фішингові посилання. Фото ТСН

При передачі платіжної інформації варто відразу заблокувати картку і звернутися до банку

У Національній поліції України попереджають про появу нової схеми шахраїв. Зловмисники відправляють SMS про надходження посилки від імені відомого поштового сервісу.

У повідомленні є фішингове посилання, при переході на яке користувач ризикує втратити гроші. Про це поліція інформує в офіційному телеграм-каналі.

Нова схема шахрайства: що відомо

Користувачам від імені поштового сервісу надсилаються фейкові СМС про надходження посилок. У цьому повідомленні є посилання, на яке просять перейти. Але воно веде не на сайт поштового сервісу, а на ресурс шахраїв.

Коли користувач вводить банківські реквізити (номер карти, тризначний CVV-код та термін дії), вони стають відомими зловмисникам. Шахраї збирають платіжні дані, потім роблять покупки в Інтернет-магазинах, використовуючи вкрадені гроші.

Але є й інший варіант. Зловмисники можуть оформити повернення товарів, які були раніше замовлені. Кошти з рахунків привласнюють собі.

Як захиститися від зловмисників

У правоохоронних органах поділилися порадами, які допоможуть зберегти свої особисті дані:

  • отримуйте та перевіряйте дані про посилки тільки на офіційних сайтах поштових сервісів, або ж у їх додатках;
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями й обов’язково перевіряйте ще раз правильність URL-адреси, адже навіть один символ може видати ресурс шахраїв;
  • використовуйте окрему онлайн-карту для шопінгу в Інтернеті;
  • тримайте у секреті коди-підтвердження;
  • намагайтеся замовити товар з оплатою після отримання.

Якщо ваші дані були скомпрометовані, обов’язково заблокуйте картку. Після цього зверніться до банку, повідомте про це і дотримуйтесь інструкцій менеджера фінансової установи.

Нагадаємо, що фішингові посилання — це спеціальні лінки, які перенаправляють користувача на ресурс шахраїв. Найчастіше вони виглядають схожими на гіперпосилання на офіційні сайти поштових відділень, Інтернет-магазини. Шахраї намагаються вкрасти особисті дані користувачів. Необережність може призвести до втрати особистих заощаджень. Надсилати такі посилання можуть СМС-повідомленням на телефон, у месенджери, соцмережі або на електронну пошту.

Раніше "Телеграф" писав про інтернет-шахрайство, внаслідок якого українка втратила 50 тисяч гривень. Вона хотіла продати свій телефон, але стала жертвою зловмисників.

Теги:
#Інтернет #Поліція #Шахрайство #Смс