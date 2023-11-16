На Арестовича завели уголовное дело - нардеп

На бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича завели очередное уголовное дело. Сейчас он находится за пределами Украины о чем открыто заявляет в публичном пространстве.

Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа со ссылкой на информацию от Нацполиции Украины. Она сомневается в том, что Арестович вернется в Украину.

"На гражданина Арестовича открыто уголовное дело. Об этом меня уведомила Нацполиция, а я сообщаю вам. Ждем скорейшего (но сомнительного) возвращения разведчика в Украину", — написала нардеп в Фейсбук.

Наталья Пипа не стала уточнять из-за чего на бывшего советника ОП было заведено дело. Но недавно стало известно, что 29 народных депутатов написали на Алексея Арестовича заявление в полицию. Причиной стали обвинения в адрес Натальи Пипы после скандала с уличным музыкантом во Львове, которые играл песни Виктора Цоя. В чем именно будет разбираться Нацполиция и по какой статье открыто дело, пока что неизвестно.

Сейчас Алексей Арестович находится за пределами Украины, о чем он сообщил в интервью российскому медиа. В какой именно стране он находится, Арестович не стал говорить и лишь отметил, что "постоянно путешествует". По его словам, формальным поводом для выезда за границу стали выступления на международных форумах, но в Украину он возвращаться боится.

"Как вы понимаете, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны и депутаты от правящей партии обвиняют тебя в том, что ты российский шпион, и обещают посадить, это отнюдь не способствует возвращению", — сказал Алексей Арестович.

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