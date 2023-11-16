Проти Арестовича порушили кримінальну справу — нардеп

Проти колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича порушили чергову кримінальну справу. Наразі він перебуває за межами України про що відкрито заявляє у публічному просторі.

Про це повідомила нардеп Наталія Піпа із посиланням на інформацію від Нацполіції України. Вона сумнівається у тому, що Арестович повернеться до України.

"На громадянина Арестовича відкрито кримінальну справу. Про це мені повідомила Нацполіція, а я повідомляю вам. Чекаємо якнайшвидшого (але сумнівного) повернення розвідника в Україну", — написала нардеп у Фейсбук.

Наталія Піпа не стала уточнювати, через що на колишнього радника ОП було заведено справу. Але нещодавно стало відомо, що 29 народних депутатів написали на Олексія Арестовича заяву до поліції. Причиною стали звинувачення на адресу Наталії Піпи після скандалу із вуличним музикантом у Львові, який грав пісні Віктора Цоя. У чому саме розбиратиметься Нацполіція і за якою статтею відкрито справу, поки що невідомо.

Наразі Олексій Арестович перебуває за межами України, про що він повідомив в інтерв'ю російському медіа. У якій саме країні він перебуває, Арестович не став говорити та лише зазначив, що "постійно мандрує". За його словами, формальним приводом для виїзду за кордон стали виступи на міжнародних форумах, але до України він повертатися боїться.

"Як ви розумієте, коли секретар Ради національної безпеки й оборони та депутати від правлячої партії звинувачують тебе в тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це аж ніяк не сприяє поверненню", — сказав Олексій Арестович.

Новина доповнюється…