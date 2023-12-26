Зашел за мальчиком в подъезд и решил ограбить: в Киеве мужчина напал на ребенка с ножом

Столичный суд назначил преступнику наказание в виде длительного лишения свободы

В Деснянском районе Киева злоумышленник проследил за мальчиком, зашел за ним в подъезд и угрожая ножом отобрал у ребенка мобильный телефон. Преступника удалось задержать по горяим следам.

Ближайшие восеь лет мужчине предстоит провести за решеткой. Об этом сообщили в пресс — службе Полиции Киева.

Так, в октябре 2022 года на бульваре Владимира Высоцкого, что в Деснянском районне Киева, злоумышленник проследил за 10-летним мальчиком и зашел за ним в подъезд жилого дома. Преступник достал нож и нчал угрожать ребенку требуя, чтобы мальчик отдал ему свой мобильный телефон. После этого злоумшленник поспешил скрыться.

Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям и полицейским удалось оперативно установить личность нападавшего. Как оказалось, на преступление пошел 30-летний уроженец Николаевской области.

У него изъяли похищенный телефон и вернули его законному владельцу. Зллоумышленнику же сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины: "Совершении разбоя в условиях военного положения".

На днях Деснянский районный суд рассмотрел данное дело и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в восемь лет с конфискацией имущества.

На ребенка преступник напал на бульваре Высоцкого

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что история девочки, у которой оккупант украл телефон, расстрогала сеть. Так, разведывательное подразделение 93-й бригады Холодный Яр схватили оккупанта из Кантемировской дивизии, у которого изъяли розовый мобильный телефон со стразами. При этом россиянин утверждал, что телефон принадлежит ему.

Осмотрев гаджет, украинские защитники увидели украинские номера, которые были подписаны "папуля" и "мамуля". Военные начали звонить на эти номера и так вышли на Иванку.