Зайшов за хлопчиком у під’їзд і вирішив пограбувати: у Києві чоловік напав на дитину з ножем

Столичний суд призначив злочинцеві покарання у вигляді тривалого позбавлення волі

У Деснянському районі Києва зловмисник простежив за хлопчиком, зайшов за ним у під’їзд та погрожуючи ножем відібрав у дитини мобільний телефон. Злочинця вдалося затримати по гарячих слідах.

Тепер найближчі вісім років чоловік повинен провести за ґратами. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, у жовтні 2022 року на бульварі Володимира Висоцького, що у Деснянському районі Києва, зловмисник простежив за 10-річним хлопчиком та зайшов за ним у під’їзд житлового будинку. Злочинець дістав ножа і почав погрожувати дитині, вимагаючи, щоб хлопчик віддав йому свій мобільний телефон. Після цього зловмисник поспішив втекти.

Потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців та поліцейським вдалося оперативно встановити особу нападника. Як виявилось, на злочин пішов 30-річний уродженець Миколаївської області.

У нього вилучили викрадений телефон та повернули його законному власнику. Зловмиснику ж повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України: "Вчинення розбою в умовах воєнного стану".

Днями Деснянський районний суд розглянув цю справу та визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального злочину. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років із конфіскацією майна.

На дитину злочинець напав на бульварі Висоцького

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що історія дівчинки, у якої окупант вкрав телефон, розчулила мережу. Так, розвідувальний підрозділ 93-ї бригади Холодний Яр схопили окупанта з Кантемирівської дивізії, який вилучив рожевий мобільний телефон зі стразами. При цьому росіянин стверджував, що його телефон належить йому.

Оглянувши гаджет, українські захисники побачили українські номери, підписані "папуля" і "мамуля". Військові почали дзвонити на ці номери і так вийшли на Іванку.