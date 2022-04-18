Історія дівчинки, у якої окупант украв телефон, розчулила мережу

Історія зі щасливим кінцем облетіла інтернет

Військові Збройних Сил України повернули 10-річній дівчинці із Сумської області Іванку мобільний телефон, який раніше вкрали російські солдати на блокпосту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Так, розвідувальний підрозділ 93-ї бригади Холодний Яр схопили окупанта з Кантемирівської дивізії, у якого вилучили рожевий мобільний телефон зі стразами. При цьому росіянин запевняв, що телефон належить йому.

Оглянувши гаджет, українські захисники побачили українські номери, підписані "папуля" і "мамуля". Військові почали дзвонити на ці номери і так вийшли на Іванку.

"15 березня ми виїхали всією сім’єю евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли в колоні, на своїй машині, були злякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли в евакуаційній колоні, підійшли військові Росії і сказали віддати всі телефони Я відповіла, що у нас вони всі розряджені До цього ми видалили з телефонів усі месенджери, щоб не давати ворогові будь-яку інформацію., погрожуючи розстрілом. Вони кричали і залякували нас. Говорили, що ми їх знімаємо", — розповіла мама дівчинки.

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Історія 10-річної українки зі щасливим кінцем розчулила мережу. Користувачі пораділи, що українським військовим вдалося затримати окупанта та повернути дитині її власність.

При цьому історія облетіла не лише Україну, а й інші країни. Так, за 10-річну Іванку, серед іншого, пораділи й жителі Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про 4-річну дівчинку, яка настала на розтяжку, виходячи з Маріуполя, але врятувалася разом зі своєю мамою.