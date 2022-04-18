История девочки, у которой оккупант украл телефон, расстрогала сеть

История со счастливым концом облетела интернет

Военные Вооруженных Сил Украины вернули 10-летней девочке из Сумской области Иванке мобильный телефон, который ранее украли российские солдаты на блокпосту.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Так, разведывательное подразделение 93-й бригады Холодный Яр схватили оккупанта из Кантемировской дивизии, у которого изъяли розовый мобильный телефон со стразами. При этом россиянин утверждал, что телефон принадлежит ему.

Осмотрев гаджет, украинские защитники увидели украинские номера, которые были подписаны "папуля" и "мамуля". Военные начали звонить на эти номера и так вышли на Иванку.

"15 марта мы выехали всей семьей по эвакуационному коридору из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине, были испуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные России и сказали отдать все телефоны. Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не давать врагу любую информацию. Когда выезжали из города, на блокпоста русские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас. Говорили, что мы их снимаем",- рассказала мама девочки.

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История 10-летней украинки со счастливым концом расстрогала сеть. Пользователи порадовались, что украинским военным удалось задержать оккупанта и вернуть ребенку его собственность.

При этом история облетела не только Украину, но и другие страны. Так, за 10-летнюю Иванку, среди прочего, порадовались и жители Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 4-летней девочке, которая наступила на растяжку, выходя из Мариуполя, но спаслась вместе со своей мамой.