Все ж таки роздають: військові дали вичерпну відповідь з приводу повісток на нових блокпостах Києва

Для масової роздачі повісток блокпости не призначені

На нових блокпостах, які з’явилися в рамках навчань, все ж таки можуть видавати повістки у військкомати. Це може відбуватися навіть незважаючи на те, що їхнє призначення зовсім інше.

Про це повідомив комендант Київщини підполковник Руслан Олійник, повідомляє ТСН. Він зазначив, що блокпости є "стабільно діючим засобом" пошуку неблагонадійних осіб, до яких входять ті, що ухиляються від мобілізації.

Він пояснив, що за допомогою нових блокпостів шукають зброю та вибухові речовини. Втім, якщо на ньому буде виявлено людину, яка ухиляється від мобілізаційних заходів або не оновила дані до ТЦК та СП, вона отримає повістку.

У той же час підполковник зазначив, що для масової роздачі повісток блокпости не призначені, оскільки мають іншу функцію. А Київ та область у зоні особливої уваги через те, що тут пересуваються мешканці з усіх куточків країни. Відповідно, на Київщині є чимало людей, які порушують закони, каже Олійник.

"Жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації нема. Їх точно не було... Та якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки", - зазначив Руслан Олійник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясував усі правові нюанси роботи нових блокпостів у Києві. Зокрема, писали про те, що якісь документи можуть вимагати у громадян.