На Київщині збільшать кількість блокпостів та посилять перевірки: з чим це пов'язано

Громадянам нагадали про необхідність мати при собі документи

З четверга, 28 грудня, 2023 року по 6 січня 2024 року у Київській області посилять контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Відповідне рішення було ухвалено на раді оборони Київщини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації. Там зазначили, що заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

Також на Київщині буде збільшена кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

В КОВА зазначили, що така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

"Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури — повідомте про це правоохоронців", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, мешканці Києва виявили на дорогах міста пересувні блокпости з військовими, які зупиняють автомобілі.