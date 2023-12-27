Чи роздають повістки на тимчасових блокпостах столиці: у КГВА дали двояку відповідь (відео)

Повістки видавати не планують, але співробітники ТЦК у будь-який момент можуть відвідати кожен з блокпостів

Київська державна військова адміністрація не має даних про те, що в столиці на пересувних блокпостах, які розгорнули на час проведення навчань, видають повістки. Це пов'язано з тим, що співробітники ТЦК не виконують функцій безпеки.

Про це повідомив речник КГВА Михайло Шаманов. Також він наголосив, що тимчасові блокпости ніяк не пов’язані з мобілізаційними заходами терцентрів комплектації (ТЦК).

Так, у КДВА заявили про те, що на тимчасових блокпостах не планується роздача повісток і дані "заходи" не входять до затвердженого плану навчань, який передбачає розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.

Однак у прес-службі столичної військової адміністрації також наголосили, що співробітникам ТЦК та СП ніхто не може заборонити відвідати блокпости, оскільки вони мають право виконувати свою роботу у Києві "дозволеним законодавством способом".

Нагадаємо, що в різних районах Києва з’явилися пересувні блокпости з військовими, які зупиняли автомобілі, а також проводили перевірку документів та багажу.

У мережі злякані кияни одразу почали повідомляти про те, що на цих блокпостах водіям почали активно видавати повістки. Відповідні знімки з’явилися у міських телеграм-каналах у понеділок, 25 грудня.

Потім начальник КДВА Сергій Попко розповів про те, що в Києві з 25 по 28 грудня проходять навчання з безпеки і саме з цим пов’язана поява у столиці тимчасових блокпостів. За його словами, вони не були пов’язані із мобілізаційними заходами терцентрів комплектації (ТЦК).

"В умовах війни захист та безпека Києва та його мешканців — це найважливіше завдання. І її рішення вимагає постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності всіх структур, що забезпечують оборону столиці. Тому, Угруповання сил та засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, Патрульною та Національною поліцією, а також іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання у різних районах столиці з 25 по 28 грудня", — розповів він.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні ще раз продовжили дію загальної мобілізації, через що багато громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Більше того, у Раді було розроблено новий законопроект, який має посилити цей процес.