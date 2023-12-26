Нові блокпости військових у Києві: в КМВА назвали причину додаткових перевірок авто

За словами начальника військової адміністрації, ці заходи триватимуть далі

У Києві пересувні блокпости із військовими, які напередодні з'являлись у різних частинах столиці і зупиняли автівки (та наполохали містян і користувачів соцмереж), не були пов'язані з мобілізаційними заходами терцентрів комплектації (ТЦК).

Про це у коментарі "Телеграфу" уточнили в Київській міській військовій адміністрації. Так, за словами, начальника КМВА Сергія Попка, напередодні проходили безпекові навчання.

— В умовах війни захист і безпека Києва та його жителів — це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, Патрульною і Національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня, — розказав він.

Попко також додав, що ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами завдання, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

— Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її жителів досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним, — то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу після тренувань виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його жителів від потенційних загроз, — резюмував начальник КМВА.

Як повідомлялось, в Україні вкотре продовжили дію загальної мобілізації, через що багато громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Більше того, у Раді розробили новий законопроєкт, який має посилити цей процес.

Також "Телеграф" писав, як у Києві напередодні Різдва сім’я 32-річного Олександра Товстенка ("Тихого") — бійця 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, — котрий вже п'ять місяців вважається зниклим безвісти, отримала повістку на його ім’я.