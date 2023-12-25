Не ТЦК з повістками? Киян переполошили блокпости на дорогах

Що відбувається у Києві

Мешканці Києва виявили на дорогах міста пересувні блокпости із військовими, які зупиняють автомобілі.

Відповідні знімки з’явилися у міських телеграм-каналах у понеділок, 25 грудня. Зазначається, що один із блокпостів побачили у Подільському районі української столиці.

У місцевих чатах користувачі мережі припустили, що у такий спосіб представники територіальних центрів комплектації роздають повістки.

Водночас у ЗМІ ці чутки спростовують. Зокрема, з’явилися повідомлення, що таким чином правоохоронці перевіряють підозрілі автомобілі на наявність заборонених речей. При цьому там кажуть, що повістки таким чином не роздають.

Варто зазначити, що офіційних коментарів від МВС чи інших силових структур із цього приводу не надходило.

Як повідомлялося раніше, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко темпи мобілізації в Україні є недостатніми для того, щоб покрити нестачу військових. При цьому він додав, що, попри те, що Україна втомилася від війни, її треба довести до переможного фіналу, оскільки іншого такого шансу може вже не бути.