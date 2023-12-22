Іншого шансу не буде: легендарний генерал Марченко пояснив безвихідь з мобілізацією

На службу зараз набирають людей, які "потрібні були ще вчора"

В Україні триває загальна мобілізація під час воєнного стану, але її темпи не такі райдужні. Як і раніше, залишається нестача військових.

Про це генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва та Миколаївської області, сказав в інтерв’ю DW. За його словами, він розуміє, що українці втомилися від війни, але цю справу треба довести до кінця, інакше більше не буде такої можливості.

"Якщо ми не дотягнемо цієї війни, то, ви ж розумієте, іншого шансу в нас не буде вже. Ми зараз набираємо людей, які нам потрібні були ще на вчора, навіть не на сьогодні", — сказав Марченко.

Генерал пояснив, що російські окупанти мають ситуацію іншу — сьогодні вони можуть втратити 600 осіб, а через два дні в них уже будуть нові 600 осіб. В України, як зазначає Марченко, інші показники — якщо втрати становлять 100 осіб, то поповнення буде приблизно на 20 осіб.

Крім того, Марченко згадав головкому Валерія Залужного та розмови про те, що його слід замінити. Сам генерал вважає, що ніхто так більше "не витягне".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Роман Горбач розповів, які люди зараз найбільше потрібні до лав Збройних сил України.