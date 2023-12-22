Другого шанса не будет: легендарный генерал Марченко объяснил безысходность с мобилизацией

На службу сейчас набирают людей, которые "нужны были еще на вчера"

В Украине продолжается общая мобилизация во время военного положения, но ее темпы не такие радужные. По-прежнему остается нехватка военных.

Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева и Николаевской области сказал в интервью DW. По его словам, он понимает, что украинцы устали от войны, но это дело нужно довести до конца, иначе больше не будет такой возможности.

"Если мы не дотянем эту войну, то, вы же понимаете, другого шанса у нас не будет уже. Мы сейчас набираем людей, которые нам нужны были еще на вчера, даже не на сегодня", — сказал Марченко.

Генерал объяснил, что у российских оккупантов ситуация иная — сегодня они могут потерять 600 человек, а через два дня у них уже будут новые 600 человек. У Украины, как отмечает Марченко, показатели другие — если потери составляют 100 человек, то пополнение будет примерно на 20 человек.

Кроме того, Марченко упомянул главкома Валерия Залужного и разговоры о том, что его следует заменить. Сам генерал считает, что никто так больше "не вытащит".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Роман Горбач рассказал, какие люди сейчас больше всего нужны в ряды Вооруженных сил Украины.