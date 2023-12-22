Наберем любым способом: в Минобороны не отказываются от мобилизации

Государство создало рекрутинг не для того, чтобы у украинцев сложилось ложное представление о нем

Несмотря на то, что в Украине сейчас действует программа рекрутинга в Силы обороны, куда украинцев призывают вступать, это не отменяет мобилизацию и раздачу повесток. Государство любым способом и в любом случае наберет в армию столько людей, сколько будет необходимо.

Об этом заявил начальник Управления печати и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире Национального телемарафона. По его словам, рекрутинг создает у украинцев ошибочное впечатление, что служить и защищать Украину могут только те, кто хочет, а не те, кто обязан.

Павлюк подчеркнул, что это очень неверная точка зрения. С помощью рекрутинга гражданин может не ждать повестки, а присоединиться к рядам ВСУ добровольно, выбрать соответствующую военную специальность и место службы.

Проблема в том, что рекрутинг все потребности ВСУ не удовлетворяет, потому что нужны бойцы, а российские террористы, к сожалению, сами себя не уничтожат. Потому мобилизацию никто отменять не планирует.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать. Что мы будем делать, говорить: "Извините, мы не хотим защищать страну – ну ладно?" – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минобороны Украины объяснили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания WELT и Bild. По словам представителей ведомства, на повестке дня нет никакого обсуждения призыва мужчин из-за границы.