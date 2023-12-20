Мобилизация, выборы, коррупция: о чем, а главное, как говорил Зеленский на пресс-конференции

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" вопросы и ответы

Во вторник, 19 декабря, состоялось большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Подводились итоги года, в том числе в ракурсе проблем с контрнаступлением ВСУ. Обсуждались вопросы, связанные с продолжением отражения российской агрессии. В том числе больная тема мобилизации.

Вопросы, заданные главе государства, его ответы, а также собственно ход мероприятия специально для "Телеграфа" проанализировали эксперты.

Меньше обещаний, больше сухого рацио

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что пресс-конференция, которая началась около шести вечера, длилась чуть более двух часов.

"Это достаточно утомительный процесс общения. Но это не значит, что вопросы к президенту и правящей верхушке исчерпались. Желающих задать их было много. Более того, не все из таких желающих смогли аккредитоваться", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, если в прошлом году на таком мероприятии было больше западной прессы, то в этом – украинской.

"Понятно, что кроме подводки (президент хотел дать свое видение главных итогов года), основными темами были – мобилизация в Украине, курс в НАТО, отношения с Польшей, дальнейшие планы наступательных действий, что вообще может далее происходить на фронтах. Не обошли стороной и внутренние противостояния. На вопрос, есть ли у него конфликт с Залужным, президент ответил, что это – рабочие отношения", – отмечает Александра Решмедилова.

Были, продолжает аналитик, довольно острые вопросы касательно выборов, легитимности Верховной Рады (которую в мирное время мы бы переизбрали этой осенью и которую, по словам Зеленского, он разгонять не планирует), переформатирования Кабмина (в ракурсе правительства технократов или национального единства). Президент отвечал, что новый Кабмин вряд ли появится, а вот сокращения там вполне возможны. Из чего, считает Александра Решмедилова, можно сделать вывод, что некоторые министерства и ведомства могут объединить под руководством уже действующих кадров.

"Тема выборов, даже в период военного положения, становится всё более актуальной. Это возможность выпустить пар, но и опасность выплеснуть все проблемы и трения, которые сейчас несколько сдерживаются. Как следствие – получим обострение внутреннего противостояния, чего многие боятся", – поясняет эксперт.

Александра Решмедилова считает, что нельзя сказать, будто президент оторван от реальности. По ее мнению, он четко калибрует то, что происходит. Делает акценты, погружен во много процессуальных, процедурных моментов.

"Видно было, что команду свою Зеленский намерен держать крепко. Что каких-то внутренних чисток в ней делать не собирается", – акцентирует аналитик.

На вопросы по антикоррупционной вертикали, отмечает эксперт, президент отрезал – мол, тема исчерпана, международные партнеры признали, что мы сделали тут всё необходимое, в том числе на законодательном уровне. И теперь просто нужно время, чтоб антикоррупционеры разгребли всё, что накапливалось годами.

"Зеленский несколько раздраженно реагировал на бомбардирование неудобными вопросами. При этом ничего нового, прорывного сказано не было. Ровный, долгий разговор о наболевшем. И понятно, что, чем дольше будет длиться война, тем таких разговоров о наболевшем будет всё больше", – уверена Александра Решмедилова.

В целом, заключает она, президент в очередной раз продемонстрировал свои сильные стороны: договоренности о продолжении финансирования и поставок оружия со стороны партнеров (где-то будет с запозданием, но точно – будет), старт переговоров о вступлении в ЕС, продолжение сопротивления российской агрессии. При этом несколько охладил некие натовские иллюзии, сделав их более реалистичными.

"В этот раз было меньше обещаний, больше сухого рацио, – считает аналитик. – В итоге оппоненты Зеленского традиционно останутся недовольными, а симпатики – останутся при своем мнении. Главное, что продемонстрировала эта пресс-конференция, нам нужно как можно скорее (и рациональнее) определяться с дальнейшим курсом страны, стратегией хода войны".

Работа по сценарию, уход от острых вопросов и защита своей команды

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поделился таким мнением:

"Откровенно признаюсь – мне пресс-конференция не понравилась. Это точно не была итоговая пресс-конференция главы державы, верховного главнокомандующего воюющей страны. Мероприятие, похоже, решало совсем иные задачи. А именно – защиты своей команды, которая себя, как по мне, дискредитировала. Плюс – попытка перебросить ответственность за провал с мобилизацией и за грядущее ее усиление на главкома Валерия Залужного. Как специалист утверждаю, что часть пресс-конференции была срежиссирована. Один из первых же вопросов – от "Укринформа" – касался именно болезненной темы мобилизации/демобилизации. А в "Укринформ" недавно назначили человека из Офиса президента. Видно было, что идет работа по сценарию. Показать, как президент не желает мобилизации женщин, как он чувствует общественные настроения. То есть – заранее готовые ответы на заранее прописанные вопросы. И вопросов "от Офиса" было большинство".

Виталий Бала с сожалением отмечает, что не увидел готовности Зеленского как-то менять свою политику, свою команду.

"Напротив, он начал хвалиться некой "мощной международной командой", назвав пятерых, из которых лишь двое (глава МИД Кулеба и его зам Точицкий) имеют профильную подготовку. Остальные, включая Стефанишину и некоторых представителей из ОП, – это смешно. Команда из пяти человек, которая занимается внешней политикой во время войны и "мощно это делает" – это несерьезно. Для этого у нас есть целое Министерство иностранных дел. А пять человек не могут разбираться во всех сферах внешней политики, включая все регионы, вопросы вооружения, климата, экономики, местных особенностей", – подчеркивает политолог.

Эксперт обращает внимание, что очень нервно Зеленский отреагировал на ряд вопросов от "Зеркала недели". В том числе о необходимости перевода экономики на военные рельсы и объединении ведущих политических сил для создания коалиционного правительства технократов.

"Закон о том, что мы находимся в состоянии войны, принимать не хотят. В итоге гражданская политическая власть у нас периодически влезает в военные дела, в которых ничего не смыслит. А экономика переходит на военные рельсы лишь на словах, – считает Виталий Бала. – Мало заявить: мы сделаем миллион дронов! Мы прекрасно помним, как Зеленский обещал посадить и миллиард деревьев, и сотни коррупционеров…"

По мнению эксперта, удивительно, когда на вопрос о необходимости создавать правительство национального единства (как сделал тот же Израиль после нападения ХАМАС, хоть Нетаньяху и не особо в радость было работать рука об руку со своими оппонентами) звучит ответ в стиле – "министерства будем сокращать". А у нас, подчеркивает Виталий Бала, до сих пор нет полноценного военного кабинета.

"Зато в Ставке верховного главкома – полно гражданских. Включая того же главу Офиса президента – Ермака, который вряд ли разбирается в военных тактиках и стратегиях", – констатирует эксперт.