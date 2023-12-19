Проблемы с контрнаступлением: Зеленский назвал две главные причины

Даже, несмотря на это, успех на фронте есть

Украинское контрнаступление в 2023 году не оправдало ожиданий в определенной степени по двум причинам. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их на итоговой конференции.

Вживую ее транслирует Суспильне. Однако президент также подчеркнул, что не считает, что Украина проиграет.

"Неконтролируемое небо со стороны Украины оказало влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции", — заявил президент.

Заметим, что, несмотря на то, что контрнаступление не было таким успешным, как ожидалось, существенные сдвиги были именно на южной линии фронта. Ведь именно здесь украинским бойцам удалось открыть плацдарм на левом берегу Херсона. Оккупанты сейчас упорно пытаются вернуть утраченные территории, но успеха не имеют.

Даже информация от командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского о сворачивании операций по определенным направлениям оказалась игрой слов иностранных СМИ. На самом деле речь идет о переформатировании операций в условиях дефицита боеприпасов, но не о каком-то их сворачивании, поскольку ВСУ ведут только две операции – наступление и оборону.

Ранее "Телеграф" писал, что армия России не сможет повторно захватить правобережье Херсонщины. А вот ВСУ могут атаковать на левом берегу.