Велика пресконференція Зеленського: онлайн-хроніка

Попередню пресконференцію президент проводив ще влітку

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію. Вона присвячена підсумкам 2023 року.

Сайт "Телеграф" також візьме участь у цьому заході. Наш журналіст та фотокореспондент будуть присутні на пресконференції. На нашому сайті йтиме онлайн-хроніка, в якій публікуватимуться всі основні заяви глави держави.

Як відомо, попередня підсумкова пресконференція Зеленського відбулася у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України – 24 лютого 2023 року. Тоді вона тривала понад 2 години.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ретельніше стежитиме за ситуацією в областях та громадах. Він закликав чиновників краще працювати над перемогою України у війні.