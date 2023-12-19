Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн-хроника

Предыдущую пресс-конференцию президент проводил еще летом

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию. Она посвящена итогам 2023 года.

Сайт "Телеграф" также примет участие в этом мероприятии. Наш журналист и фотокорреспондент будут присутствовать на пресс-конференции. На нашем сайте будет идти онлайн-хроника, в которой будут публиковаться все основные заявления главы государства.

Как известно, предыдущая итоговая пресс-конференция Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2023 года. Тогда она длилась более 2 часов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет более тщательно следить за ситуацией в областях и общинах. Он призвал чиновников лучше работать над победой Украины в войне.