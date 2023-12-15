"Не отвлекайте нас от войны": Зеленский жестко обратился к чиновникам на местах

Президент объяснил, почему в последнее время редко интересовался ситуацией в областях

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет тщательнее следить за ситуацией в областях и общинах. Он призвал чиновником лучше работать над победой Украины в войне.

Об этом он сказал на заседании Конгресса украинских общин, которое состоялось сегодня. Зеленский подчеркнул, что намерен уделять больше внимания ситуациям на местах, ведь жизнь людей — это именно то, что нужно защищать от российской агрессии.

"И если кто-то на какой-то должности, будь то в государственной службе или в органах местного самоуправления, считает, что война она где-то там, а он может заниматься другим приоритетным вопросом — это большая ошибка, которую нужно исправить и которую мы исправим. Считаю, что мы все должны быть взрослыми и понимать, чем мы занимаемся на местах и что нет обособленных общин", — сказал Зеленский.

Президент признал свою ошибку в том, что из-за войны и вступления Украины в Евросоюз стал меньше времени уделять ситуациям в областях. Он пообещал, что в ближайшее время это изменится.

"Поэтому буду обращать (внимание — ред.), но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все же хочется, чтобы все было сделано для нашей победы… Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди. Главная задача — оборона нашего государства. Если кто-то не знает, что происходит на фронте и забыл кто наш сосед — я хочу напомнить оборона на первом месте, люди этого не забудут. Поэтому защита — обязанность каждого", — подчеркнул он.

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