"Не відволікайте нас від війни": Зеленський жорстко звернувся до чиновників на місцях

Президент пояснив, чому останнім часом рідко цікавився ситуацією в областях

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ретельніше стежитиме за ситуацією в областях та громадах. Він закликав чиновників краще працювати над перемогою України у війні.

Про це він сказав на засіданні Конгресу українських громад, яке відбулося сьогодні. Зеленський підкреслив, що має намір приділяти більше уваги ситуаціям на місцях, адже життя людей це саме те, що потрібно захищати від російської агресії.

"І якщо хтось на якійсь посаді, чи то в державній службі, чи в органах місцевого самоврядування, вважає, що війна вона десь там, а він може займатися іншим пріоритетним питанням — це велика помилка, яку треба виправити і яку ми виправимо. Вважаю, що ми всі маємо бути дорослими й розуміти, чим ми займаємось на місцях і що немає відокремлених громад", — сказав Зеленський.

Президент визнав свою помилку в тому, що через війну та вступ України до Євросоюзу став менше часу приділяти ситуаціям в областях. Він пообіцяв, що найближчим часом це зміниться.

"Тому звертатиму (увагу — ред.), але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж таки хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги… Дуже вас прошу не відривати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди… Головне завдання – оборона нашої держави… Якщо хтось не знає, що відбувається на фронті й забув хто наш сусід – я хочу нагадати оборона на першому місці, люди цього не забудуть. Якщо хтось не знає, що відбувається на фронті і забув хтось наш сусід – я хочу нагадати оборона на першому місці, люди цього не забудуть. Тому захист – обов'язок кожного", — наголосив він.

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