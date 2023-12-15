Теракт на Закарпатті: стало відомо, що з депутатом, який кинув гранати

Пʼятеро травмованих перебувають у важкому стані

Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати на засіданні Керецьківської сільради Закарпатської області, наразі перебуває у Свалявскій лікарні з пораненням у живіт. Його прооперували лікарі, а палату охороняє поліція від самосуду родичів тих, хто був у кімнаті засідань в момент вибуху.

Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола. Він додає, що поранення було несмертельне.

За інформацією журналіста ще один депутат у критичному стані, адже отримав поранення осколком в голову. За його життя борються лікарі.

Загалом до Свалявської лікарні після вибуху загалом доставили 20 людей, з них — 15 в нормі, а 5 — у важкому стані. Як додає журналіст, операції тривають.

"Ще один постраждалий в лікарні міста Мукачево. Дехто звернувся в лікарню сам із незначними пораненнями", — пише він.

Інформацію про те, що трьох людей відвезли в лікарню в Ужгород і ними вже займуться лікарі обласного центра, Глагола спростував, додавши, що один травмований власним ходом добрався у згаданий медичний заклад.

Що відомо про Сергія Батрина

Зазначається, що раніше депутат займався пасажирськими перевезеннями, а конфлікт з очільником Керецьківської територіальної громади був давнім та затяжним.

У мережі неодноразово поширювались відео з його критикою місцевої влади.

За інформацією із сайту Керецьківської громади, Батрин народився 12 серпня 1969 року, має середню спеціальну освіту та мешкає в селі Кушниця, що належить до Керецьківської ОТГ.

Депутат входить до складу комісії з питань законності, правопорядку та депутатської етики у Керецьківській ТГ.

Відповідно до даних YouControl, на Батрина Сергія Михайловича раніше був зареєстрований ФОП, який займався вантажними перевезеннями. На сьогодні діяльність цього ФОПу припинена.

У коментарі для ТСН.ua представник місцевої влади розповів, що Батрин – "це вічний опозиціонер по відношенню до сільської влади", який "останнім часом став неадекватом".

Раніше "Телеграф" писав, що у Кропивницькому чоловік загинув через вибух гранат.