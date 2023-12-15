Мільйони на рахунках, нерухомість та сімейний бізнес: що відомо про депутата Київради, який виступив проти "бюджету війни"

У своїй декларації депутат зазначив доход від продажу нерухомості за 2 роки на 5 мільйонів гривень

Висловлювання депутата Київради та голови фракції "Європейської солідарності" у міськраді Володимира Прокопива, який виступив проти "бюджету війни" для столиці, викликало невдоволення українців. Але при цьому з’ясувалося, що матеріальний стан самого депутата дуже міцний, а його родина веде бізнес із екс-нардепом та колишнім головою Державного управління справами Сергієм Березенком.

Нерухомість та мільйони на рахунках

Так, згідно з останньою на даний момент декларацією про доходи за 2020-й рік Володимиру Прокопіву та його дружині Вірі належать дві квартири площею понад 100 квадратних метрів, два житлові будинки на 144 та 600 "квадратів". Також різні господарські будівлі, два гаражі та чотири земельні ділянки площею понад 3 тисячі квадратних метрів.

Сам депутат володіє Mercedes Benz 2014 випуску вартістю 0,5 млн грн, а його дружині належить Audi E-tron 2019 випуску вартістю 2,14 млн грн.

Основним видобувачем грошей у сім’ї депутата є дружина Віра Прокопів, яка у 2020-му заробила приблизно 5,75 млн грн. Доходи надійшли у вигляді зарплати як директору власної фірми, від заняття підприємницькою діяльністю, продажу нерухомості та банківських відсотків. Доходи Володимира Прокопива становили приблизно 1,3 млн грн – туди увійшла зарплата депутата Київради (545,5 тис. грн), банківські відсотки, доходи від оренди та продажу нерухомості.

У плані фінансових активів Віра Прокопів теж виглядає значно більш забезпечено, ніж чоловік – готівкою та вкладами у банках у 2020-му році їй належали близько 3,9 млн грн, 106 тисяч доларів та 7000 євро. Володимир Прокопів звітував про 732 тисячі гривень, 20 874 євро та 16 600 доларів.

Сімейний бізнес

Окремо варто сказати про сімейний бізнес депутата, який формально представлений однією фірмою – ТОВ "ВП груп", що займається консультуванням з питань комерційної діяльності. Про фінансові показники фірми нічого невідомо, щоправда, її статутний капітал у 7 млн 374 тис. грн дозволяє думати, що гроші компанія має.

Втім, за даними аналітичного сервісу YouControl, "ВП Груп" належить до бізнес-групи екс-нардепа від "Євросолідарності" колишнього голови Державного управління справами Сергія Березенко, і його дядька — вже покійного засновника "Промінвестбанку" Анатолія Матвієнка.

Сергій Березенко

Сам Сергій Березенко, за даними ЗМІ, має серйозний вплив на "Європейську солідарність" і курирував польову роботу партії на місцевих виборах у 2020-му році.

Бізнес на нерухомості тестя

Втім, блогер та журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на ще одну частину сімейної власності подружжя Прокопів – 10 об’єктів нерухомості, які записані на отця Віри Прокопів – Андрія Штурмая.

Як з’ясував "Телеграф", йдеться про ТОВ "ВП Сервіс", компанію з назвою схожою на фірму Віри Прокопів і яка належить її батькові Андрію Штурмаю. Самій фірмі і належать 10 приміщень у столиці, які вона здає в оренду та заробляє на цьому – у 2022 році це були 1,8 млн грн, а у довоєнному 2021 на 1 млн грн більше.

Цікаво, що статутний фонд ТОВ "ВП Сервіс" перевищує 10,8 млн грн, що викликає питання: звідки гроші на його оплату в Андрія Штурмая, який свого часу керував філією ДП "Івано-Франківського облавтодору" і явно не мав там мільйонних зарплат .

Водночас сам Володимир Прокопів, судячи з його декларацій, таки заробляє мільйони гривень. Наприклад, не звітуючи про свої доходи за 2021-2022 роки, він повідомив у своїх деклараціях про продаж двох об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 5 млн. грн.

Тим часом у самій "Європейській солідарності" поспішили назвати слова Володимира Прокопіва "недоречними та невдалими".