Заступник директора "Київпастрансу" може сісти на 12 років: у чому його звинувачують

Київпастранс може втратити одного зі своїх керівників

Надзвичайна подія у київському метро 8 грудня стала показником не лише не найкращого стану столичної підземки, а й його наземного транспорту, зокрема КП "Київпастранс". Комунальники мають понад 2 млрд. гривень збитків за підсумками 2022 року, а заступника директора Павла Кирилюка можуть посадити на 12 років за розтрату 13 млн. гривень коштів підприємства.

Комунальне підприємство переживає не найкращі часи – через війну різко впав пасажиропотік, знизилися й доходи – з 1,5 млрд грн 2021-го до всього 615 млн гривень 2022-го. При цьому собівартість перевезення 145 млн пасажирів минулого року становила 2,8 млрд грн, тобто "Київпастранс" отримав понад 2 млрд грн збитків.

При цьому підприємство вельми щедро витрачає гроші на рухомий склад, ремонти та паливо, витративши на держтендерах вже понад 25 млрд. гривень. Іноді вони привертають увагу не лише ЗМІ, а й правоохоронців.

Павло Кирилюк

Так, за версією слідства, одне з підприємств, які здійснювали ремонти для КП – ТОВ "Енергоспецремонт" – уклало договір на ремонтні роботи, але за фактом їх не виконало. Проте підприємство отримало 13,2 млн грн, оскільки акти про виконання робіт було прийнято "Київпастрансом" та підписано заступником директора комунального підприємства Павлом Кирилюком.

Правоохоронці кваліфікували це як присвоєння чи розтрату майна, за що, за санкціями частини 5 статті 191 КК України, чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Саме справу сьогодні розглядає Вищий антикорупційний суд України та її наступне засідання відбудеться 26 грудня.

Про те, що відбувається на КП "Київпастранс", хто винен у його проблемах, і до кого ще можуть виникнути питання у правоохоронців можна прочитати у матеріалі "Телеграфа": "Тендери в одні руки та мільярди збитків: як справи на КП "Київпастранс" "і за що може сісти заступник голови директора Павло Кирилюк".