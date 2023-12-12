Нова забудова у Києві розпочалась з гучного скандалу: на 100 га держпідприємства зводять черговий ЖК (фото, відео)

"Телеграф" побував на будмайданчику по просп.Правди, там вирили вже три котловани, а забудову пов'язують з відомою компанією Stolitsa Group

У Києві на житловому масиві Виноградар (Подільський район) на перетині проспекту Правди та вулиці Виговського з'явився новий будівельний майданчик, де вже тривають роботи — будівельники вирили три котловани і встановлені сваї під фундамент.

Журналісти "Телеграфу" двічі побували на місці чергового будівництва на Виноградарі та з'ясували деякі подробиці.

Що відбувається на будмайданчику

Зазначимо, раніше про будівництво на проспекті Правди біля кругового розвороту написав журналіст Дмитро Бунецький: "Тихо і буденно розпочалася забудова залишків яблуневих садів на Виноградарі. Справа ви можете бачити, як бурять палі під фундаменти. Зліва — майбутнє того, що могло стати найбільшим парком Києва. Жаль, комфортний був район".

Зараз за двометровим зеленим парканом працює спецтехніка, вивозиться пісок з виритого котловану, трудяться кілька будівельних бригад на різних локаціях. На майданчику встановлена електропідстанція і будівельний кран, а також облаштовані під'їзди для вантажівок зі спецтехнікою.

Примітно, біля двох в'їздів безпосередньо на будмайданчик немає жодної інформації про замовників і виконавців будробіт, відсутній паспорт об'єкту будівництва та будь-яка інша контактна інформація. Відтак, чи є у будівельників вся дозвільна і погоджена документація, — наразі достеменно невідомо.

Активні роботи стартували ще восени і продовжуються після похолодання

Неофіційно будівельники повідомили журналістам видання, що девелопером майданчику нібито виступає відома столична будкомпанія Stolitsa Group. "Це та ж сама компанія, що звела житловий комплекс через дорогу, тобто — Stolitsa Group", — анонімно зізнався співрозмовник "Телеграфу".

Над одним з трьох котлованів височіє кран

Зазначимо, на іншому боці вулиці Виговського зведений так званий "Варшавський мікрорайон", замовником якого виступало державне підприємство "Агрокомбінат Пуща-Водиця", у власності якого перебувала ця земля. А девелопером — Stolitsa Group.

Як і в листопаді, зараз на об`єкті до сих пір немає паспорту будівництва

За даними аналітичної системи YouControl, земельна ділянка, на якій наразі риють котловани під нові будівлі — теж у власності ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця". Загальна площа земділянки — 86 гектарів. (кадастровий номер — 8000000000:91:400:0101) Її офіційна вартість за державною оцінкою становить 1,3 мільярда гривень (станом на 2021 рік).

Цільове призначення землі — "Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури".

Сваї в одному з котлованів

Водночас, за даними з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, 2 червня 2023 р. Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на виконання будівельних робіт на цій ділянці (реєстраційний номер дозволу — ІУ013230530416).

Джерело - YouControl

Назва об'єкту — "Комплексна забудова мікрорайонів XI, XII, XV, XVII та часткова забудова мікрорайонів XVI, XVIII, XIX багатофункціонального житлового району, що прилягає до вул. Гетьмана Івана Виговського (колишня вул. Маршала Гречка), просп. Правди та вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва (ХІ та ХІІ мікрорайони)".

Замовником будівництва виступає "Агрокомбінат Пуща-Водиця", а генеральним підрядником вказане ТОВ "Моноліт будсервіс". Примітно, що за даними ЗМІ, "Моноліт будсервіс" виступав свого часу генпідрядником будівництва ЖК "Варшавський плюс" (у згаданому вище "Варшавському кварталі") від девелоперської компанії "Stolitsa Group".

Залишки садів. Зараз на полі - глина з котлованів, присипана снігом

Справа від будівництва за дорогою - висотки "Варшавського кварталу", а зліва - ЖК "Синьоозерний"

Згідно цього дозволу на будівництво, на даній ділянці мають з’явитися 30 багатоповерхових житлових будинків заввишки до 25 поверхів (майже 6 тис. квартир), паркінги, школа, дитячі садочки, торговельні центри.

Справа на Виговського поряд з "Варшавським кварталом" теж активно будують попри морози

На правій стороні Виговського в напрямку просп.Правди раніше теж були сади і теплиці, а зараз - "свічки"

Що ще відомо про забудовника Stolitsa Group

Як повідомляв "Телеграф", власницею Stolitsa Group є відома й впливова столична бізнесвумен Владислава Молчанова. Її бізнес-партнер Денис Москаль зараз очолює Постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Дані про земділянку на Виноградарі, де стартувало будівництво. Джерело - Держгеокадастр

За підрахунками деяких вітчизняних медіа, з 2010 р. "Столиця груп" побудувала близько сотні будинків, ще десятки проєктів — в процесі будівництва. Молчанова також називалася однією зі спонсорок партії "Батьківщина". А під час попередніх виборів президента України була довіреною особою Юлії Тимошенко.

Підтримку інших політсил Київради Молчановій начебто забезпечував Денис Комарницький, колишній співголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 рр.

Молчанова також відома своєю громадською діяльністю. З початку російської агресії проти України в 2014 році активно займалась волонтерством, допомагаючи підрозділам АТО. А після 24 лютого-2022 — підтримує Сили оборони.

Які фактори додають скандальності ситуації? Історичний та екологічний контексти

З відкритих джерел відомо, що історія Виноградаря розпочинається з 1848 року, коли саксонець Готліб Кристер переїхав до Києва, купивши на Пріорці біля Вітряних гір ділянку у князя Естергазі. Розчистивши її від дерев, у 1850-му він засновує фірму "Садівництво та насіннєве господарство "В. Кристер". За 40 років від початку існування на цій території з'являється квітучий сад, розплідник плодових дерев, овочів та квітів. Після смерті Кристера, його справу продовжують його сини, і вже на 1900 р. садівництво Кристера налічувало площу зі 128 десятин та 5 мільйонів саджанців.

У 1907 р. перський підданий Ісаак Іванович Бекас отримує від міської управи в оренду на 24 роки 16 ділянок землі на Вітряних горах площею 17 десятин для розведення винограду. Саме Бекасові належить назва "Виноградар".

У радянський період в 1930-х приватні господарства почали об'єднувати в трудові комуни, що займалися вирощенням винограду та баштанних культур, а територія угідь виросла з 17 до 74 га. У 1960 р. це господарство влилось у радгосп "Пуща-Водиця", а його загальну площу розширили до більш, як 3 тисяч гектарів (з яких 400 га — в межах Києва). Праворуч і ліворуч від вул.Виговського радгоспівці заклали фруктові сади (частково під виробництво соків), які простягалися до вул.Північно-Сирецької та Берковців.

В 1990-ті сади почали занепадати, а до державних земель поступово почали приглядатися забудовники, зводячи замість садів і зелених зон житлові комплекси.

Раніше у коментарі "Телеграфу" відомий еколог Володимир Борейко, коментуючи резонансне обміління озера Синє на Виноградарі, серед головних причин називав зведення нового ЖК "Синьозерний" (знаходиться буквально через дорогу від нового чергового будмайданчику на просп. Правди).

"Коли там не було забудови і ЖК "Синьоозерного", озеро було в три рази ширшим та в 5 разів глибшим", — наголошував фахівець.

Таким чином, до знищення садів і виноградників додається ще очевидна проблема впливу інтенсивної житлової забудови масиву на місцеву екосистему. Залишається тільки гадати, що буде з озером Синім та іншими зеленими зонами масиву, коли там з`являться ще 30 "свічок".

Водночас, як повідомлялось раніше у Києві невідомі розпочали будівництво надбудови на даху пам’ятника архітектури ХІХ століття – замку Річарда, розташованого на Андріївському узвозі.

Також "Телеграф" писав, як нещодавно на фасаді пам’ятника архітектури, що у Подільському районі Києва, було вирішено замінити банерне полотно. Йдеться про садибу Федора Коробки, яка була збудована у 19 столітті і наразі перебуває у занедбаному стані.