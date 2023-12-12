Новая застройка в Киеве началась с громкого скандала: на 100 га госпредприятия возводят очередной ЖК (фото, видео)

"Телеграф" побывал на стройплощадке по просп.Правды, там вырыли уже три котлована, а застройку связывают с известной компанией Stolitsa Group

В Киеве на жилом массиве Виноградарь (Подольский район) на пересечении проспекта Правды и улицы Выговского появилась новая строительная площадка, где уже продолжаются работы — строители вырыли три котлована и установили сваи под фундамент.

Журналисты "Телеграфа" дважды побывали на месте очередного строительства на Виноградаре и выяснили подробности.

Что происходит на стройплощадке

Отметим, ранее о строительстве на проспекте Правды у кругового разворота написал журналист Дмитрий Бунецкий: "Тихо и обыденно началась застройка остатков яблоневых садов на Виноградаре. Справа вы можете видеть, как бурят сваи под фундаменты. Слева — будущее того, что могло стать самым большим парком Киева. К сожалению, комфортный был район".

Сейчас за двухметровым зеленым забором работает спецтехника, вывозится песок из вырытого котлована, трудятся несколько строительных бригад на разных локациях. На площадке установлена электроподстанция и строительный кран, а также обустроены подъезды для грузовиков со спецтехникой.

Примечательно, около двух въездов непосредственно на стройплощадку нет никакой информации о заказчиках и исполнителях стройработ, отсутствует паспорт объекта строительства и какая-либо другая контактная информация. Следовательно, есть ли у строителей вся разрешительная и согласованная документация, пока неизвестно.

Активные работы стартовали еще осенью и продолжаются после похолодания

Неофициально строители сообщили журналистам, что девелопером площадки якобы выступает известная столичная стройкомпания Stolitsa Group. "Это та же компания, которая возвела жилой комплекс через дорогу, то есть — Stolitsa Group", — анонимно признался собеседник "Телеграфа".

Над одним из трех котлованов высится кран

Отметим, по другую сторону улицы Выговского возведен так называемый "Варшавский микрорайон", заказчиком которого выступало государственное предприятие "Агрокомбинат Пуща-Водица", в собственности которого находилась эта земля. А девелопером – Stolitsa Group.

Как и в ноябре, сейчас на объекте до сих пор нет паспорта строительства

По данным аналитической системы YouControl, земельный участок, на котором роют котлованы под новые здания — тоже в собственности ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица". Общая площадь земучастка — 86 гектаров. (кадастровый номер — 8000000000:91:400:0101) Ее официальная стоимость по государственной оценке составляет 1,3 миллиарда гривен (по состоянию на 2021 год).

Целевое предназначение земли — "Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

Сваи в одном из котлованов

В то же время, по данным из Единой государственной электронной системы в сфере строительства, 2 июня 2023 г. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на выполнение строительных работ на этом участке (регистрационный номер разрешения — ІУ013230530416).

Источник — YouControl

Название объекта — "Комплексная застройка микрорайонов XI, XII, XV, XVII и частичная застройка микрорайонов XVI, XVIII, XIX многофункционального жилого района, прилегающего к ул. Гетмана Ивана Выговского (бывшая ул. Маршала Гречко), просп. Правды и ул. Газопроводной в Подольском районе г. Киева (ХІ и ХІІ микрорайоны)".

Заказчиком строительства выступает "Агрокомбинат Пуща-Водица", а генеральным подрядчиком указано ООО "Монолит стройсервис". Примечательно, что по данным СМИ, "Монолит стройсервис" выступал в свое время генподрядчиком строительства ЖК "Варшавский плюс" (в упомянутом выше "Варшавском квартале") от девелоперской компании Stolitsa Group.

Остатки садов. Сейчас на поле – глина из котлованов, присыпанная снегом

Справа от строительства за дорогой — высотки "Варшавского квартала", а слева — ЖК "Синеозерный"

Согласно этому разрешению на строительство, на данном участке должны появиться 30 многоэтажных жилых домов высотой до 25 этажей (почти 6 тыс. квартир), паркинги, школа, детские сады, торговые центры.

Справа на Выговского рядом с "Варшавским кварталом" тоже активно строят, несмотря на морозы

На правой стороне Выговского в направлении просп.Правды раньше тоже были сады и теплицы, а сейчас – "свечки"

Что еще известно о застройщике Stolitsa Group

Как сообщал "Телеграф", владелицей Stolitsa Group является известная и влиятельная столичная бизнесвумен Владислава Молчанова. Ее бизнес-партнер Денис Москаль возглавляет Постоянную комиссию Киевсовета по вопросам экологической политики.

Данные о земучастке на Виноградаре, где стартовало строительство. Источник — Госгеокадастр

По подсчетам некоторых отечественных медиа, с 2010 г. "Столица групп" построила около сотни домов, еще десятки проектов – в процессе строительства. Молчанова также называлась одной из спонсоров партии "Батькивщина". А во время предыдущих выборов президента Украины была доверенным лицом Юлии Тимошенко.

Поддержку других политсил Киевсовета Молчановой якобы обеспечивал Денис Комарницкий, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 гг.

Молчанова также известна своей общественной деятельностью. С начала российской агрессии против Украины в 2014 году активно занималась волонтерством, помогая подразделениям АТО. А после 24 февраля-2022 – поддерживает Силы обороны.

Какие факторы придают скандальность ситуации? Исторический и экологический контексты

Из открытых источников известно, что история Виноградаря начинается с 1848 года, когда саксонец Готлиб Кристер переехал в Киев, купив на Приорке у Ветряных гор участок у князя Эстергази. Расчистив его от деревьев, в 1850-м он основывает фирму "Садоводство и семенное хозяйство. "В. Кристер". За 40 лет от начала существования на этой территории появляется цветущий сад, питомник плодовых деревьев, овощей и цветов. После смерти Кристера, его дело продолжают его сыновья, и уже в 1900 г. садоводство Кристера насчитывало площадь из 128 десятин и 5 миллионов саженцев.

В 1907 г. персидский подданный Исаак Иванович Бекас получает от городской управы в аренду на 24 года 16 участков земли на Ветряных горах площадью 17 десятин для разведения винограда. Именно Бекасу принадлежит название местности "Виноградарь".

В советский период в 1930-х частные хозяйства начали объединять в трудовые коммуны, занимавшиеся выращиванием винограда и бахчевых культур, а территория угодий выросла с 17 до 74 га. В 1960 г. это хозяйство влилось в совхоз "Пуща-Водица", а его общую площадь расширили до более 3 тысяч гектаров (из которых 400 га — в пределах Киева). Справа и слева от ул.Выговского совхозовцы заложили фруктовые сады (частично под производство соков), которые простирались до ул.Северо-Сырецкой и Берковцов.

В 1990-е сады начали приходить в упадок, а к государственным землям постепенно начали присматриваться застройщики, возводя вместо садов и зеленых зон жилые комплексы.

Ранее в комментарии "Телеграфу" известный эколог Владимир Борейко, комментируя резонансное обмеление озера Синее на Виноградаре, среди главных причин называл возведение нового ЖК "Синеозерный" (находится буквально через дорогу от новой очередной стройплощадки на просп. Правды).

"Когда там не было застройки и ЖК "Синеозерного", озеро было в три раза шире и в 5 раз глубже", — отмечал специалист.

Таким образом, к уничтожению садов и виноградников добавляется еще очевидная проблема влияния интенсивной жилой застройки массива на местную экосистему. Остается только гадать, что будет с озером Синим и другими зелеными зонами массива, когда там появятся еще 30 "свечей".

В то же время, как сообщалось ранее, в Киеве неизвестные начали строительство надстройки на крыше памятника архитектуры XIX века – замка Ричарда, расположенного на Андреевском спуске.

Также "Телеграф" писал, как недавно на фасаде памятника архитектуры в Подольском районе Киева было решено заменить баннерное полотно. Речь идет об усадьбе Федора Коробки, которая была построена в 19-м веке и находится в заброшенном состоянии.