Замдиректора "Киевпастранса"может сесть на 12 лет: в чем его обвиняют

Киевпастранс может лишиться одного из своих руководителей

Чрезвычайное происшествие в киевском метро 8 декабря стало показателем не только не самого лучшего состояния столичной подземкки, но и его наземного транспорта, в частности КП "Киевпастранс". Коммунальщики имеют более 2 млрд гривен убытков по итогам 2022 года, а заместителя директора Павла Кирилюка могут посадить на 12 лет за растрату 13 млн гривен средств предприятия.

Коммунальное предприятие переживает не лучшие времена – из-за войны резко упал пассажиропоток, снизились и доходы – с 1,5 млрд грн в 2021-м до всего 615 млн гривен в 2022-м. При этом стоимость перевозки 145 млн пассажиров в прошлом году составила 2,8 млрд грн, то есть "Киевпастранс" получил более 2 млрд грн убытка.

При этом предприятие весьма щедро расходует деньги на подвижной состав, ремонты и топливо, потратив на гостендерах уже более 25 млрд гривен. Иногда они привлекают внимание не только СМИ, но и правоохранителей.

Павел Кирилюк

Так, по версии следствия, одно из предприятий, осуществлявших ремонты для КП – ООО "Энергоспецремонт" – заключило договор на ремонтные работы, но по факту их не выполнило. Однако предприятие получило 13,2 млн грн, поскольку акты о выполнении работ были приняты "Киевпастрансом" и подписаны заместителем директора коммунального предприятия Павлом Кирилюком.

Правоохранители квалифицировали это как присвоение или растрату имущества, за что по санкциям части 5 статьи 191 УК Украины чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Само дело сегодня рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины и его следующее заседание состоится 26 декабря.

О том, что происходит на КП "Киевпастранс", кто виноват в его проблемах, и к кому еще могут возникнуть вопросы у правоохранителей можно прочитать в материале "Телеграфа": "Тендеры в одни руки и миллиарды убытков: как обстоят дела на КП "Киевпастранс" и за что может сесть замглавы директора Павел Кирилюк".