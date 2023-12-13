Тендеры в одни руки и миллиарды убытков: как обстоят дела на КП "Киевпастранс" и за что может сесть замглавы директора Павел Кирилюк

Авария в метро обнажила проблемы в КП Киевпастранс

Авария в столичном метро 8 декабря актуализировала вопрос общественного транспорта в Киеве, ради исправления ситуации были запущены целый ряд дополнительных маршрутов. Но далеко не факт, что КП "Киевпастранс" справится с кризисом, ведь ситуация на предприятии давно остается напряженной — одну из главных ролей в этом играют руководители предприятия, например замдиректора КП Павел Крилюк и то, как они используют финансовые средства.

КП "Киевпастранс" — все ради комфорта пассажира?

Как гласит лозунг КП "Киевпастранс" с его официального сайта, главная миссия предприятия – ежедневно обеспечить 1,5 млн своих пассажиров беспрерывным трафиком качественного пассажирского транспорта для комфорта потребителей. А главной ценностью на КП называют пассажира.

Впрочем, судя по очередям в столице в первый рабочий день с сокращенной синей веткой метро, добиться комфорта для пассажиров у предприятия получилось не сразу, хотя на перевозки киевлян и бросили 65 автобусов и 30 троллейбусов.

Стоит отметить, в связи с войной пассажиропоток столичного "Киевпастранса" здорово упал. По данным активистов группы "Пассажиры Киева", в 2022 году услугами КП воспользовались чуть менее 145 млн человек, в то время как годом ранее этот показатель равнялся почти 241,5 млн пассажиров.

Больше 2 миллиардов гривен чистого убытка – цена КП "Киевпастранс" для столицы

Подобные показатели серьезно отразились на финансовом состоянии предприятия, так КП "Киевпастранс" является одним из наиболее убыточных предприятий Киевгорсовета, которому на 100% и принадлежит.

По данным аналитического сервиса YouControl, по итогам 2022 года "Киевпастранс" заработал 615,1 млн грн, тогда как в 2021-м это были почти 1,6 млрд грн. По данным отчетности, предприятие даже прибыльно (+27,4 млн грн). Но, как признаются в "Киевпастранс", этот отчет не учитывает реальной себестоимости оказанных услуг.

Так, на то чтобы перевезти в 2022-м году 145 млн пассажиров КП потратил 2 млрд 874,8 млн грн, заработав на этом почти в 5 раз меньше – всего 615 млн грн. Таким образом несложно посчитать, что на самом деле предприятие имеет убыток в более чем 2 млрд грн.

В "Киевпастрансе" это объясняют выполнением социальных обязанностей – перевозкой льготных категорий населения бесплатно, а остальных по сниженным ценам. Например, речь о тарифе 8 гривен в городском электротранспорте. Даже работа коммунальных автобусов, берущих за свои услуги одинаковую цену с частниками – 15 гривен, не способны сделать ситуацию на предприятии лучше.

По этой причине сам КП "Киевпастранс" периодически заявляет о необходимости роста тарифа на свои услуги, в идеале до уровня их экономической эффективности. К примеру, в октябре звучала цифра в 20-24 гривны за поездку.

Впрочем, убыточность предприятия не мешает прекрасно чувствовать себя его руководству, возможно даже, между плачевным состоянием КП "Киевпастранс" и роскошным образом жизни его топ-менеджмента есть прямая связь.

Директор КП "Киевпастранс" и его зам: элитные авто, тайная жена, роскошная жизнь

Ключевыми фигурами в руководстве "Киевпастранса" являются две фигуры – собственно генеральный директор Дмитрий Левченко и директор по производству, он же заместитель гендиректора, Павел Кирилюк.

Руководство предприятия не раз становилось объектом пристального внимания СМИ, особенно его гендиректор Дмитрий Левченко. Буквально недавно журналисты посвятили целое расследование любви Левченко к элитным "Мерседесам", недвижимости в Козине, брендовым часам и зарубежным вояжам.

Механизм расследования скандалов и обвинений на крупнейших госпредприятиях давно показал, что наиболее "уязвимое" место ГП – госзакупки, при которых даже внедрение нового сервиса ProZorro, не спасает от махинаций. И это вполне объяснимо, ведь на предприятии с госзакупками в миллиарды гривен, всегда можно "отщипнуть" себе немного на безбедную жизнь.

Так, по данным сервиса Clarity-project КП "Киевпастранс" провел свыше 3,5 тысяч гостендеров на сумму 25,5 млрд грн., что является огромным кладезем для различного рода сомнительных операций.

Как утверждают СМИ, курирует государственные закупки именно Павел Кирилюк, который в структуре предприятия является директором по производству.

Павел Кирилюк

Последнему также присущи маленькие "слабости" его начальства в виде любви к роскошным легковым авто. Так по последней декларации о доходах за 2020-й год, доступной на сайте НАПК, Павел Кирилюк имеет легковое авто Acura, которое стоит 520 тысяч гривен и было куплено им в 2008-м году, и мотоцикл Honda купленный им в 2012-м году.

То же самое имущество Павел Кирилюк показывал и в своей первой декларации за 2017-й год, но тогда он умолчал о жене Елене, на которой оказались записаны позднее квартира в Киеве и машиноместо. Также ей принадлежит Porsche Cayenne 2008 года выпуска.

Впрочем, это единственные данные о семье Павла Кирилюка, которые он внес в свою декларацию. Так что складывается впечатление, что вся семья ведет жизнь исключительно на его зарплату в КП "Киевпастранс" составившую в 2020-м году 267 745 гривен. Еще 280 тысяч замдиректора КП хранил с "Ощадбанке".

Тендера для "Киевпастранса" — как утекают деньги громады

Государственные закупки КП "Киевпастранс" и их куратор Павел Кирилюк, регулярно попадают в фокус внимания СМИ, причем впервые это случилось еще в 2017-м году. Тогда коммунальное предприятие закупило патент на организацию пассажирских перевозок городской электричкой, за что заплатило 250 тысяч гривен. Уже тогда "Экономическая правда" пыталась выяснить у Павла Кириленко за что собственно, были заплачены эти деньги.

С тех пор прошли годы и теперь суммы, которые фигурируют в расследованиях СМИ по КП "Киевпастранс" гораздо больше, и это понятно, ведь основные расходы предприятия приходится на подвижной состав, ремонты и топливо, включая электроэнергию.

К примеру, одним из крупнейших продавцов топлива для "Киевпастранса" стало ООО "Глобал сейл", входящее в состав группы компаний "KLO". Предприятие продало "Киевпастрансу" топлива на 679,3 млн грн., причем по данным СМИ, временами решения о покупке именно у них топлива прямо противоречили законодательству, по которому закупка должна проводиться у поставщика с более низкой ценой.

В марте 2023 года скандалом сопровождалась крупнейшая покупка железнодорожного оборудования для "Киевпастранс" на 130 млн грн. Тогда участники тендера предлагали разделить поставку, считая, что победа одной компании будет нарушением конкуренции. Тем не менее, весь заказ ушел одной компании – ООО "МС Трейд Украина" — компания уже продала КП оборудования более чем на 300 млн грн.

Но куда интереснее тендер с закупкой услуг по ремонту в 2017-2019 годах 12 трамвайного пути от улицы Гната Юры до "Кислородного завода". На эти работы были израсходованы более 300 млн грн у четырех фирм, но работы до вторжения РФ так и не закончились. В результате, по мнению правоохранителей, порядка 1/3 от 300 млн грн были украдены за счет экономии материалов, использовании других инструментов и прочего.

Павел Кирилюк может сесть на 12 лет?

По данным "КиевВласть", Павел Кирилюк в настоящий момент проходит обвиняемым по уголовному производству о хищении 13,2 млн грн при ремонте этих трамвайных путей. По версии следствия, он составил фиктивные акты о выполнении работ ООО "Энергоспецремонт" что привело к растрате 13,2 млн грн КП "Киевпастранс". Средства, вероятно, были выплачены за фактически не проводившиеся работы.

Любопытно, что ООО "Энергоспецремонт" выиграло 7 государственных тендеров на 303,7 млн грн, причем все – у КП "Киевпастранс".

Отметим, что дело о растрате 13,2 млн грн. действительно слушается в Высшем Антикоррупционном суде Украины – следующее заседание назначено на 26 декабря. Поскольку Павлу Кирилюку инкриминируется часть 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение или растрата имущества", ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Впрочем, как показывает украинская действительность, некоторые судебные дела у нас могут рассматриваться годами, а иногда и более чем десятилетие.