В Киеве начался хаос из-за закрытия станций метро: на остановках толпы (видео)

Люди не влезают в общественный транспорт и на улицах собираются огромные очереди

В пятницу, 8 декабря, в Киеве в экстренном порядке было решено закрыть шесть станций метро из-за внезапного подтопления. Движение поездов полностью остановили на участке между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Из-за этого в столице произошел настоящий транспортный коллапс, а на остановках начал твориться хаос. Об этом сообщают киевляне, которые делятся соответствующими видео в соцсетях.

Так, после полного закрытия шести станций киевского метрополитена в Киеве на "Лыбедской" образовались толпы людей, которые буквально выпадалаи из дверей общественного транспорта стараясь как можно быстрее уехать.

Наземный транспорт попросту не справляется с нагрузкой, а к автобусам выстраиваются длинные очереди.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко, который посетил проблемный участок Киевского метрополитена, рассказал о том, что в столице задействовано 77 автобусов и 20 дополнительных троллейбусов — все они дублируют движение метро.

Напомним, в Киеве закрыли станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская" из-за подтопления.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандальном строительстве метро на Виноградарь: когда откроют новые станции подземки. Стройработы продолжаются на одном участке, пока чиновники с экспертами корректируют проект, а прокуратура ищет виновных.

Так, несмотря на слухи об очередной заморозке строительства метро на Виноградарь, работы продолжаются. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".