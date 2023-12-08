Кличко показал видео со станции метро "Демиевская": что там происходит

Ситуация в тоннеле оказалась плачевной

К проблемному участку в тоннеле метро "Демеевская" прибыл мэр Киева Виталий Кличко. По предварительным данным, были нарушены условия строительства и именно из-за этого произошло подтопление станций метро на синей ветке.

Отмечается, что после утреннего часа-пик, работники метро увидели в тоннеле новые трещины, которые могли представлять угрозу для безопасности перевозки пассажиров. Поэтому было решено в 13:45 остановить движение от станции метро "Демеевская" (включительно) до "Теремков". Параллельно в туннеле занимаются работами по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщается, уже с понедельника, 11 декабря, в метро будут бурить скважину для проведения геологического исследования. Первый отчет будет через две недели.

Тоннель метро раскроют сверху, сделав котлован, длиной около 20 метров и шириной более 10 метров.

Напомним, в Киеве закрыли станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская" из-за подтопления.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандальном строительстве метро на Виноградарь: когда откроют новые станции подземки. Стройработы продолжаются на одном участке, пока чиновники с экспертами корректируют проект, а прокуратура ищет виновных.

Так, несмотря на слухи об очередной заморозке строительства метро на Виноградарь, работы продолжаются. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".