Кличко показав відео зі станції метро "Деміївська": що там відбувається

Ситуація з тонелем виявилася плачевною

У п'ятницю, 8 грудня, до проблемної ділянки тунелю метро "Деміївська" прибув мер Києва Віталій Кличко. За попередніми даними, було порушено умови будівництва і саме через це сталося підтоплення станцій метро на синій гілці.

Зазначається, що після ранкового піка, працівники метро побачили у тунелі нові тріщин, що становить загрозу для безпеки перевезення пасажирів. Тому було вирішено о 13:45 зупинити рух від станції метро "Деміївська" (включно) до "Теремків". Паралельно у метро займаються роботою з ліквідації наслідків.

Як повідомляється, вже з понеділка, 11 грудня, у метро будуть бурити скважину для проведення геологічного дослідження та встановлення причин виникнення НП. Перший звіт буде через два тижні.

Тунель метро розкриють згори, зробивши котлован, довжиною близько 20 метрів та шириною понад 10 метрів.

Нагадаємо, у Києві повністю закрили станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська" через підтоплення. Таке рішення було ухвалено Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандальне будівництво метро на Виноградар: коли відкриють нові станції підземки. Будроботи тривають на одній ділянці, поки чиновники з експертами коригують проєкт, а прокуратура шукає винних.

Так, попри чутки про чергове заморожування будівництва метро на Виноградар — роботи тривають. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".