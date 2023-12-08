У Києві розпочався хаос через закриття станцій метро: на зупинках натовп (відео)

Наземний транспорт просто не може впоратися з щаленим напливом людей

У п’ятницю, 8 грудня, у Києві в екстреному порядку було вирішено закрити шість станцій метро через раптове підтоплення. Рух поїздів зупинили на ділянці між станціями "Теремки" та "Деміївська".

Через це у столиці стався справжній транспортний колапс, а на зупинках почався хаос. Про це повідомляють кияни, які діляться відповідними відео в соцмережах.

Так, після повного закриття шести станцій київського метрополітену в Києві на "Либідській" утворилися натовпи людей, які буквально випадали з дверей громадського транспорту, намагаючись якнайшвидше виїхати.

Наземний транспорт просто не справляється із навантаженням, а до автобусів вишиковуються довгі черги.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко, який відвідав проблемну ділянку Київського метрополітену, розповів про те, що у столиці задіяно 77 автобусів та 20 додаткових тролейбусів – усі вони дублюють рух метро.

Нагадаємо, у Києві закрили станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська" через підтоплення.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати невідкладні заходи щодо стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандальне будівництво метро на Виноградар: коли відкриють нові станції підземки. Будроботи тривають на одній ділянці, поки чиновники з експертами коригують проєкт, а прокуратура шукає винних.

Так, попри чутки про чергове заморожування будівництва метро на Виноградар — роботи тривають. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".