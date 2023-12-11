Топ-7 громких дел, которые суды рассматривают годами: чем они закончились

Оглашение приговоров по громким делам не всегда ставит в них точку

Даже до полномасштабной войны в Украине громкие уголовные дела по разным причинам могли рассматриваться годами, а с ее началом появились дополнительные факторы, влияющие на сроки принятия окончательных решений. Это, в частности, воздушные тревоги, из-за которых часто переносятся заседания, а также мобилизация участников процессов, за которой они могут скрываться от ответственности.

"Телеграф" собрал топ-7 громких преступлений, по которым продолжаются судебные тяжбы. При этом некоторые дела висят в судах более 10 лет.

Судья Чаус: взятка в банках, побег, похищение и приговор

Одной из громких историй, в которой с момента разоблачения преступления до объявления приговора прошло семь лет, стало дело Николая Чауса — судьи Днепровского райсуда Киева. Он попался на взятке в 150 тыс. долларов еще в августе 2016 года. Больше всего общество обсуждало даже не сам этот факт, а способ, которым служитель Фемиды планировал хранить нечестно полученные средства. Они были расфасованы в трехлитровые банки, одну нашли в автомобиле, вторую — зарытую на участке.

И несмотря на то, что Чауса схватили с поличным, взять его под стражу помешал судейский иммунитет. Пока длилась процедура его лишения, судья успел бежать в Молдову, где добивался получения политического убежища. Но вместо этого был задержан местными правоохранителями, поскольку находился в международном розыске. Украина требовала экстрадиции взяточника, а он внезапно был похищен группой неизвестных в центре Кишинева в апреле 2021 года. И так же неожиданно нашелся через четыре месяца в селе Винницкой области. Далее последовал арест, сопровождавшийся спором между СБУ и НАБУ, которые никак не могли "поделить" фигуранта громкого дела.

Слушать дело Чауса в Высшем антикоррупционном суде начали в ноябре 2021 года. Как это традиционно бывает в таких процессах, обвиняемый всячески тянул время с помощью адвокатов, несколько раз менявшихся. В ход шли ходатайства, неявки на заседания, играл на руку и длительный допрос бывшего судьи, который, по данным антикоррупционного движения Трансперенси Интернешнл Украина, длился с перерывами четыре месяца.

Бывший судья Чаус (на фото третье дело) из-за взятки оказался по другую сторону – на скамье подсудимых.

Только 14 июня 2023 года Чаусу объявили приговор — 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности на три года. Сразу после этого экссудию заключили под стражу, он в ответ подал апелляционную жалобу. По данным "Судебного репортера", 7 сентября 2023 года ее начали рассматривать, но было ли уже принято решение — неизвестно.

Заказчики убийства Екатерины Гандзюк оспаривают приговор

4 ноября была пятая годовщина смерти 34-летнего общественного деятеля и чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. А поиск и наказание виновных в ее смерти стал одним из примеров продолжительного судебного разбирательства. Женщину облили серной кислотой, чтобы привело к многочисленным ожогам и десятку операций, которые не помогли.

Причастные к нападению лица — Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук — были задержаны спустя несколько месяцев после трагедии, всколыхнувшей Украину. В начале июня 2019-го года все они признаны виновными "в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, совершенного способом, имеющим характер особого мучения, с целью запугивания потерпевшей на заказ и по предварительному сговору лиц, повлекших смерть жертвы". Наказанием стали разные тюремные сроки – от 3 до 6 лет.

После смерти общественного деятеля образовалась инициатива, которая не давала власти забывать об убийстве.

Кстати, с началом полномасштабного вторжения Сергей Торбин, являвшийся организатором группы нападающих, оказался на фронте. Он вместе с еще десятком осужденных за разные преступления получил возможность выйти на свободу, став на защиту Украины. Об этом сообщало hromadske со ссылкой на Офис генпрокурора.

Под давлением общественности на скамье подсудимых оказались и заказчики расправы с активисткой – председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин. Это произошло еще в июле 2020-го, а рассмотрение дела длилось следующие три года. Как сообщалось на странице инициативы единомышленников погибшей "Кто заказал Катю Гандзюк?", это происходило из-за тактики затягивания дела, которое избрали защитники обвиняемых. Приговор Мангер и Левин услышали 26 июня 2023, оба были осуждены на 10 лет и должны были заплатить семье активистки 15-миллионую компенсацию

Мангер и Левин признаны судом заказчиками убийства активистки, обвинительный приговор они обжаловали.

Но точку в деле это не поставило, Мангер и Левин ожидаемо обжаловали обвинительный приговор. 14 ноября должно было состояться первое заседание по делу в Киевском апелляционном суде. Но в его начале Олег Игнатюк — один из коллегии судей заявил самоотвод из-за того, что принимал участие в рассмотрении ходатайства на этапе досудебного расследования.

— Это безусловное основание для отвода, потому что по УПК судья, участвовавший в уголовном производстве во время досудебного расследования, не имеет права участвовать в этом производстве в суде первой или апелляционной инстанции. Для сторон эта ситуация тоже стала сюрпризом, поскольку в публичном доступе на сайте судебной власти такая информация отсутствует, — отмечается на странице инициативы "Кто убил Катю Гандзюк?"

Следующее заседание состоится уже 5 февраля 2024 и сколько будет продолжаться рассмотрение апелляционной жалобы, спрогнозировать трудно.

Судью по делу Кирилла Тялова взяли на взятке

С 2019-го тянется история с убийством 5-летнего Кирилла Тлявова. Парень был смертельно ранен во время игры на детской площадке в одном из дворов Переяслава-Хмельницкого в Киевской области. Стреляла компания нетрезвых мужчин: местные патрульные полицейские — Иван Приходько и Владимир Петровец вместе с несовершеннолетним сыном Станиславом и их приятелем Дмитрием Кривошеем.

С самого начала трагедия имела большой резонанс, но с доказательством вины и наказанием причастных к смерти ребенка возникли проблемы. С одной стороны, подозреваемые вины не признавали, отказались проходить экспертизы, к тому же странным образом исчезло главное вещественное доказательство — оружие. Кроме того, квалификацию по делу несколько раз меняли, пытаясь провести по более "легкой" статье, а именно "хулиганство с использованием огнестрельного оружия". Двое из трех взрослых фигурантов — Петровец и Кривошей — еще в 2020-м смогли выйти из СИЗО под залог, а сын Петровца благодаря возрасту все время находился на свободе под личным обязательством матери.

Убийство Кирилл стало трагедией для его семьи, и показало, как несовершенно правосудие.

Смог выйти на свободу еще до приговора, а также претендовать на компенсацию более чем в 9 тыс. евро и Приходько, который, по версии следствия, и произвел роковой выстрел. В декабре 2022 года решение об изменении меры пресечения принял Переяславский городской суд. На нем настаивала прокуратура, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека, признавшего условия содержания Приходько в СИЗО ненадлежащими, а срок пребывания в неволе избыточным. Следует отметить, что защитой компании стрелков занимались опытные адвокаты, самый известный из которых Виктор Чевгуз. Он, в частности, был защитником экс-премьера Павла Лазаренко и бывшей нардепки Надежды Савченко.

Приговор по делу был оглашен 25 мая 2023 года. Главного фигуранта Ивана Приходько суд признал виновным по двум статьям — в убийстве по неосторожности и незаконном обращении с оружием (ст. 119 и 263 Уголовного кодекса Украины) и приговорил только к четырем годам лишения свободы. Большую часть срока — 3,5 года — бывший милиционер уже отсидел и вступления приговора в силу должен был ждать под домашним арестом. Кроме того, Приходько обязан выплатить родителям Кирилла 400 тыс. гривен компенсации.

Иван Приходько, по версии следствия, произвел роковой выстрел, прокуратура считает приговор "мягким".

Владимир Петровец по решению суда должен был понести наказание в виде 4-летнего заключения только за незаконное обращение с оружием (ст. 263 УК Украины). Но за решеткой он не окажется, потому что срок ему заменили на условный с испытательным сроком два года. А Дмитрий Кривошей и Станислав Петровец, которым было инкриминировано хулиганство, вообще были оправданы.

Сразу после этого прокуратура заявила о намерении обжаловать приговор из-за его мягкости и несколько дней назад должно было состояться заседание Апелляционного суда по этому громкому делу. Но этого не произошло, потому что Вячеслав Дзюбин — один из трех вошедших в состав коллегии судей попался на взятке (взял деньги за отмену ареста имущества частного предприятия). Высший совет правосудия согласовал арест служителя Фемиды.

Безусловно, это повлияет на сроки рассмотрения апелляции. Из-за того, что один из судей "выбыл", у него есть замены. Также существует вариант полного обновления судейской коллегии. Об этом отметил в Facebook журналист "Суспільного" Никита Галка.

— Уже очевидно, что рассмотрение апелляции затянется и не состоится в ближайшие дни. Но если заменят всю тройку — новая коллегия потратит времени в разы больше, чтобы ознакомиться с 20+ томами, чем один судья, — отметил новые риски для дела медийщик.

В деле "черных фармацевтов" изучают письменные доказательства

Сложно двигается в суде и громкое дело "черных фармацевтов", разоблаченных в мае 2019 года. Тогда полиция и пограничники отчитывались об изъятии во время обысков в Киеве и области фальсифицированных препаратов, а также наличных денег. Схему по производству и продаже поддельных лекарств, по данным следствия, разработали и воплотили в жизнь глава одного из благотворительных фондов Павел Бондаренко вместе с супругой Еленой Громовой и Романом Богушем. Они реализовывали подделки и за границу, в частности, несколько раз поставляли в США лекарства "Китруда" (Keytruda), применяемые в терапии против онкологии, а также "Абраксан" (Abraxane) и "Эпклюза" (Epclusa), назначаемые при гепатите С .

Распространением "фуфломицина" за океаном занимались владелец компании "Здоровая нация" Максим Ненадов и его подчиненный Владимир Николаенко. Оба местных спецслужбы также задержаны в 2019 году, а в 2021-м признали виновными в контрабанде контрафактных лекарств и приговорили к 71 и 33 месяцам тюрьмы соответственно.

Во флаконы с разной маркировкой дельцы заливали "Омепразол" — препарат от язвы желудка или "Парацетамол".

Украинское правосудие оказалось в разы медленнее — только в апреле 2023-го в столице начали слушать дело, по которому обвиняемыми проходят Бондаренко, Громова и Богуш. На тот момент с помощью экспертиз было доказано, что троица продавала "пустышки" вместо медикаментов от таких серьезных заболеваний, как рак. Для некоторых пациентов, среди которых жена Александра Свисюка, это имело роковые последствия.

- Дело о фальсификации лекарственных средств, совершенное в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 321-1 УК Украины), слушают в Днепровском райсуде Киева, — сообщил "Телеграфу" прокурор по делу Валерий Зимогляд. — Поскольку расследование длилось долго, было собрано много материалов, соответственно, и их исследование требует времени. Проходит рассмотрение письменных доказательств, а еще нужно допросить 50-60 свидетелей. Но процесс идет и очередное заседание намечено на 21 декабря. А вот с делом, выделенным в отдельное производство, где потерпевшими признаны фармакологические компании ("черные фармацевты" использовали их торговые марки для выпуска своего фальсификата. — Авт. ), почти без сдвигов. Заседания назначаются, но не проходят по неявке адвокатов или другим причинам.

Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка

До конца 2023 года должно начаться апелляционное рассмотрение так называемого Кагарлыкского дела, ход которого освещал "Телеграф". Напомним, еще три года назад — весной 2020-го — Неля Погребицкая, которую вызвали для дачи показаний по поводу кражи в местном магазине в отделении полиции, стала жертвой оборотней в погонах. Женщину избивали, запугивали, используя электрошокер, надевали наручники и противогаз, а также изнасиловали. Молодая женщина нашла в себе силы не молчать и заявить о пережитых издевательствах. Подозрение в их совершении пало на начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и оперуполномоченного Сергея Сулиму. Впоследствии выяснилось, что случай пыток в районном подразделении полиции был не единичным (в целом помимо Нели по делу потерпевшими признаны еще четверо мужчин), а причастными к ним также были оперуполномочены Сергей Трохименко, Ярослав Левандюк, а также начальник отделения – Сергей Панасенко.

Кузов и Сулима были под стражей, так что не смогли, как бывшие коллеги, воспользоваться мобилизацией.

Судебное разбирательство по делу началось в 2021 году и проходило с большими паузами из-за пандемии коронавируса. Повлиял на процесс и начало полномасштабного вторжения. В частности, уже на финальной стадии оказалось: трое из пяти подозреваемых — Трохименко, Левандюк и Панасенко — мобилизовались в армию. Это стало основанием для приостановки уголовного производства в отношении них.

Таким образом, приговор в мае 2023-го услышали только Кузив и Сулима, получив по 11 лет лишения свободы. Но с ним оба бывших копа не согласились и подали апелляционную жалобу. Скорее всего их защитники будут настаивать на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции. Защитница Погребицкой Анна Калиничук в комментарии "Телеграфу" отмечала, что это станет очередным стрессом для молодой женщины, пытающейся забыть о пережитых ужасах.

Но каким будет решение Киевского апелляционного суда, пока неизвестно. Назначенное на 27 ноября заседание по Кагарлыцкому делу не состоялось из-за воздушной тревоги. О чем сообщила Анна Калинчук, выразив надежду на сдвиг процесса с мертвой точки уже в ближайшие недели.

Обвиняемые по делу об изнасиловании несовершеннолетней тянут время

На новый круг рассмотрения зашло этой осенью и еще одно громкое дело — групповое изнасилование несовершеннолетнего в Закарпатье. Оно произошло еще в 2021 году в поселке Воловец, жертва – местная 14-летняя жительница, нападающие – ее ровесники: два брата и их приятель. Троица не только поиздевалась над девушкой, но и сняла процесс на телефон, а видео выложила в сеть.

В марте 2023 года Воловецкий районный суд признал подростков виновными в групповом сексуальном насилии (ч. 3 ст. 153 УКУ) и приговорил к пяти годам лишения свободы. Но наказание судья Оксана Софилканыч решила сделать условным и установила для ребят испытательный срок в два года, а также обязала каждого из них выплатить по 60 тыс. гривен потерпевшей в качестве компенсации понесенного морального ущерба. Такое решение вызвало общественный резонанс и было обжаловано прокуратурой. Не согласились с ним и обвиняемые.

В результате Закарпатский апелляционный суд, выслушав доводы всех сторон, отменил приговор суда первой инстанции и направил на новое рассмотрение в Воловец. По словам адвокаты юридической компании "Миллер" Наталии Барановой, представляющей интересы потерпевшей девушки, это позволит поддерживать обвинения в первоначальном объеме. То есть настаивать на квалификации действий юношей по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Хотя прокуратура и дальше будет поддерживать обвинения по ч. 3 ст. 153 УК (сексуальное насилие).

Уже на первом заседании, которое состоялось 27 сентября, стало ясно, что процесс снова затягивается, потому что обвиняемые ходатайствовали об отводе судьи.

"Дом-монстру" судья назначил очередную экспертизу

Еще одна долгоиграющая история – хоть и без смертей и изнасилований – продолжается в Киеве. С 2012 года в столице тянется эпопея со строительством по улице Нижний Вал, 27-29. Несмотря на то, что земельный участок по этому адресу находится в центральном историческом ареале и прилегает к охранным зонам почти двух десятков памятников архитектуры, ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство жилой восьмиэтажки. Но в результате здание, которое иначе как "домом-монстром" не называют, получилось выше на четыре этажа.

Как бельмо на глазу торчит 12-этажка в историческом центре Подола.

Как сообщал "Телеграф", еще в 2014 году Киевгорсовет пытался через суд добиться сноса лишних этажей ЖК "Подол Престиж", не предусмотренных проектом. И через пять лет – в ноябре 2019-го – Хозяйственный суд Киева принял соответствующее решение. Застройщик его обжаловал, в результате апелляционные суды дважды закрывали дело, признав ошибочной квалификацию. В ноябре 2020-го Окружной админсуд Киева и вовсе обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на дом. Ведомство это сделать отказалось, что послужило поводом для очередной судебной волокиты.

Дело рассматривается в Северном апелляционном хозяйственном суде. Летом на одном из заседаний должны были рассмотреть результаты экспертизы, показавшей: скандальный дом не отвечает требованиям строительства в историческом ареале и негативно влияет на архитектурный ансамбль Подола. Но судья Каролина Тарасенко назначила дополнительную, уже четвертую экспертизу.

— Похоже расчет на то, что за год-полтора, а то и больше, сколько будет длиться очередная экспертиза, все "забьют" и забудут об этом доме — однако могу пообещать, что чего-чего, а этого точно не произойдет. Демонтажу быть, рано или поздно! — заявила активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко. — На этот раз экспертиза будет проходить во Львове. Поэтому теперь будем экспертизу из Кропивницкого, Киева, Харькова и теперь Львова. Осталось, чтобы незаконность последних 4 этажей подтвердили, какая-то из областей на юге страны.

Между тем, как установил журналист "Телеграфа", примерно треть квартир ЖК уже заселена, но на верхних этажах еще продолжаются отделочные работы. Однако риелторы активно предлагают к продаже апартаменты на спорных этажах, которые вполне могут со временем снести.

Приведенные семь дел указывают, что судебная система Украины далеко не идеальна, да и сами судьи — люди совсем не безупречны и часто становятся объектами преследования отечественной фемиды. Однако нам следует понимать, что будущее страны будет зависеть не только от победы на поле боя, но и от неукоснительного соблюдения духа и буквы закона людьми в мантиях.

В противном случае представители цивилизованных стран не захотят иметь с нами дела, а тем более вкладывать свои средства и развивать бизнес в Украине, где закон очень часто похож на всем известное дышло.