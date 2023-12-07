В Киеве на взятке попался проректор ВУЗа: за что он просил деньги (фото)

Профессор находится под стражей с возможностью внесения залога

В Киеве правоохранители разоблачили проректора одного из киевских высших учебных заведений на получении долларовой взятки. Взамен на деньги профессор гарантировал студенту магистратуры успешную сдачу зимней сессии, что позволило бы ему продолжить обучение и таким образом избежать мобилизации.

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что 47-летний проректор по учебно-методической работе одного из столичных университетов просил у студента магистратуры взятку в размере 1200 долларов США. За эти деньги профессор обещал, что студент наверняка успешно сдаст зимнюю сессию и не будет отчислен. Это, в свою очередь, обеспечит ему возможность продолжить обучение и уклониться от мобилизации.

Профессор требовал взятку у студента в размере 1200 долларов США

Во время получения взятки "из рук в руки" 47-летний проректор был задержан правоохранителями. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно — получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

На данный момент, профессор находится под стражей с возможностью внесения залога. Кроме этого в суде решается вопрос об отстранении проректора от занимаемой должности.

Проректора задержали непосредственно во время получения взятки

Действия злоумышленника квалифицированы по части 4 статьи 368-3 УК Украины: "Получение неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Главу Верховного суда задержали на крупной взятке: подробности. Так пресс-служба НАБУ сообщает, о том, что к масштабной коррупции причастно руководство ВС и ее судьи.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ", — говорится в сообщении.