Взятка в $85 тысяч: НАБУ завершило расследование по делу нардепа

Сообщник нардепа все еще находится в розыске

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 1 декабря завершили расследование по делу народного депутата Анатолия Гунько и его сообщника. Их подозревают в получении взятки в сумме 85 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, народный избранник, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины предложил предпринимателю получить под обработку землю, которая находилась в постоянном пользовании госпредприятий. За каждый гектар земли и не препятствование своей деятельности аграрий должен был предоставить 130 долларов США неправомерной выгоды.

По данным следствия, в результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки земель площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма неправомерной выгоды составила 221 тыс. дол. США. Из них 85 тыс. дол. США предприниматель должен передать авансом до начала обработки.

Во время передачи этих средств нардепа и двух его подельников разоблачили "на горячем". В тот же день ему сообщили о подозрении. Материалы в отношении другого сообщника, который в настоящее время находится в розыске, выделены в отдельное производство. Расследование указанных фактов начато по заявлению предпринимателя.

Напомним, после разоблачения на взятке в августе 2023 года Анатолий Гунько был исключен из фракции "Слуга народа".