Хабар у $85 тисяч: НАБУ завершило розслідування у справі нардепа

Спільник нардепа досі перебуває у розшуку

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 1 грудня завершили розслідування у справі народного депутата Анатолія Гунька і його спільника. Їх підозрюють в отриманні хабаря в сумі 85 тисяч доларів.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, народний обранець, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємств. За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.

За даними слідства, в результаті досягнутих домовленостей за надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили "на гарячому". Того ж дня йому повідомили про підозру. Матеріали стосовно іншого спільника, який на даний час перебуває у розшуку, виділені в окреме провадження. Розслідування вказаних фактів розпочато за заявою підприємця.

Нагадаємо, після викриття на хабарі у серпні 2023 року Анатолія Гунька було виключено з фракції "Слуга народу".