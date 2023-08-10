Ще двох нардепів виключено з фракції "Слуги народу"

Депутат закликав інші фракції брати приклад

Скандального нардепа Торохтія і підозрюваного в корупції Гунька було виключено з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено 10 серпня.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, політичне рішення про їх виключення було ухвалено одразу, проте юридичні аспекти вимагали часу.

"Далі нехай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде. Закликаю інші фракції "жити по-новому" та очищатися від негідників, яким не місце у політиці", — каже Арахамія.

Перший заступник голови ВРУ Корнієнко вже офіційно зачитав це повідомлення з трибуни, і тому з цього моменту вищезазначені депутати стають позафракційними

Нагадаємо, що Богдан Торохтій під час війни відпочивав за кордоном, а ще у нього знайшли елітний автопарк і не тільки.

Анатолій Гунько взагалі попався на великому хабарі. За даними правоохоронців, він хотів продати підприємцю держпідприємство за мільйони гривень. Втім, його взяли на місці злочину під час передачі першої частини хабара. Те, як це відбувалося, ви можете побачити, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те,що "Слуга народу" Трубіцин, якого спіймали на мільйонному хабарі, втік з України.