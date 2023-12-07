У Києві на хабарі погорів проректор вишу: за що він просив гроші (фото)

Професор перебуває під вартою із можливістю внесення застави

У Києві правоохоронці викрили проректора одного із київських вищих навчальних закладів на одержанні доларового хабара. За гроші професор "гарантував" студенту магістратури успішну здачу зимової сесії, що дозволило б йому продовжити навчання та уникнути мобілізації.

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що 47-річний проректор із навчально-методичної роботи одного зі столичних університетів просив у студента магістратури хабар у розмірі 1200 доларів США. За ці гроші професор обіцяв, що студент успішно здасть зимову сесію і не буде відрахований. Це, у свою чергу, забезпечить йому можливість продовжити навчання і таким чином уникнути мобілізації.

Професор вимагав хабар у студента у розмірі 1200 доларів США

Під час отримання хабара "з рук у руки" 47-річного проректора затримали правоохоронці. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, а саме — одержанні неправомірної вигоди.

На даний момент професор перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Крім цього, в суді вирішується питання про відсторонення проректора від займаної посади.

Проректора затримали безпосередньо під час одержання хабара

Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 4 статті 368-3 КК України: "Отримання неправомірної вигоди посадовцем". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна. Слідство по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Голову Верховного суду затримали на великому хабарі: подробиці. Так прес-служба НАБУ повідомляє, що до масштабної корупції причетне керівництво ВС та її судді.

"НАБУ та САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ЗСУ", — йдеться у повідомленні.