Українського партнера родини Байденів зняли з розшуку

Ексміністра звинувачували в багатомільйонних хабарях Байденам

Національне антикорупційне бюро скасувало розшук ексміністра екології Миколи Злочевського в Україні і за кордоном.

Про це свідчить відповідна інформація в базі розшуку МВС, передають Українськi Новини.

За відповідними параметрами такої людини немає в розшуку. Коли було знято Злочевського з розшуку невідомо.

Микола Злочевський був нардепом від "Партії регіонів", після чого в 2010-2012 роках очолював міністерство охорони навколишнього природного середовища України, а в 2012-2014 роках був заступником секретаря РНБО.

За результатами 2020-го статки Злочевського оцінювались у $500 млн і він входив у топ-20 найбагатших українців за версією Forbes.

Його ключовий актив – газодобувна компанія Burisma, що має десятки свердловин по всій країні. У 2014-2019 роках до наглядової ради Burisma входив син теперішнього президента США Джо Байдена Гантер. З листопада 2019 Злочевський знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma, а в 2020 році потрапив в скандал з рекордним для України хабарем в розмірі $6 млн, якими намагалися підкупити САП і НАБУ за закриття провадження.

В 2023 році один з сенаторів-республіканців оприлюднив конфіденційний документ ФБР зі свідченнями анонімного джерела про $10 млн хабаря, який Злочевський начебто сплатив Джо Байдену та його сину Гантеру. Документ стверджує, що Злочевський розповів, що його змушували заплатити Байденам, та він заплатив $5 млн "одному Байдену" і $5 млн "іншому Байдену", але конкретно імена Джо чи Гантер не згадуються.